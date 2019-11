11月27日(水)19:00より生放送される日本テレビ系の音楽特番「日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2019」の追加出演アーティストおよびコラボレーション企画が発表された。

今年の音楽シーンを彩った約40組のアーティストが出演する「ベストアーティスト2019」。本日の発表ではいきものがかり、倉木麻衣、欅坂46、中元みずき、日向坂46、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、DA PUMP、DEAN FUJIOKA、平井堅、槇原敬之、三浦大知、MIYAVI、森山直太朗、LUNA SEA、WANIMAがラインナップに加わった。

コラボレーション企画ではKAT-TUNとMIYAVI、NEWSとDJ 松永(Creepy Nuts)が共演。三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEは朝の情報番組「ZIP!」メンバーと共に新曲「Rat-tat-tat」、ジェジュンはMattのピアノ伴奏でスキマスイッチ「奏(かなで)」をパフォーマンスする。

番組ではほかにもさまざまな企画を用意。倉木が今年の「24時間テレビ」ランナーであるいとうあさこ、近藤春菜(ハリセンボン)、よしこ(ガンバレルーヤ)、水卜麻美(日本テレビアナウンサー)を前にZARD「負けないで」を歌唱する「24時間駅伝 応援ソング」や、番組司会の櫻井翔(嵐)がASMRに挑戦するコーナー、ジャニーズWESTと乃木坂46による視聴者のスマートフォンと連動した企画「みんなで応援企画」、AKB48やEXILEらが出演する裏配信企画「大魔王の部屋」も行われる。

日本テレビ系「日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2019」

2019年11月27日(水)19:00~22:54

<出演者>

いきものがかり / 倉木麻衣 / 欅坂46 / 中元みずき / 日向坂46 / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / GENERATIONS from EXILE TRIBE / DA PUMP / DEAN FUJIOKA / 平井堅 / 槇原敬之 / 三浦大知 / MIYAVI / 森山直太朗 / LUNA SEA / WANIMA / 麻倉未稀 / 嵐 / EXILE / AKB48 / KAT-TUN / 関ジャニ∞ / King & Prince / King Gnu / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / ジェジュン / ジャニーズWEST / Superfly / SEKAI NO OWARI / Sexy Zone / NEWS / 乃木坂46 / 花*花 / Perfume / Foorin / Hey! Say! JUMP / Matt / 山崎育三郎 / Little Glee Monster / and more

コラボレーション企画

KAT-TUN×MIYAVI / NEWS×DJ 松永(Creepy Nuts) / 三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE×「ZIP!」メンバー / ジェジュン×Matt

大魔王の部屋

AKB48 / EXILE / 倉木麻衣 / 欅坂46 / 三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / ジェジュン / GENERATIONS from EXILE TRIBE / DA PUMP / 乃木坂46 / Matt / Little Glee Monster / WANIMA / and more

総合司会 :櫻井翔(嵐)

司会:羽鳥慎一 / 徳島えりか(日本テレビアナウンサー)