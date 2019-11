アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の11月11~18日の1位は、声優の富田美憂さんのソロデビューシングル「Present Moment」でした。

◇先週の結果

富田さんは、アニメ「アイカツスターズ!」の虹野ゆめ役や「メイドインアビス」のリコ役などで知られる声優です。今回首位を獲得した「Present Moment」の表題曲は、富田さんも声優として出演しているテレビアニメ「放課後さいころ倶楽部」オープニングテーマとなっています。 ゲームやアニメが人気の「アイドルマスター(アイマス)」シリーズなどアニソンを多く手がける睦月周平さんが作曲・編曲を担当したことも話題になっています。

続く2位には、「アイマス」シリーズの「アイドルマスター シンデレラガールズ」の最新ライブツアーの主題歌を収録した「THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 3chord for the Pops!」が登場。今回は、ほかにも「アイマス」シリーズの楽曲が多くランクインしました。

6位には、テレビアニメ「キラッとプリ☆チャン」の最新ミニアルバム「キラッとプリ☆チャン♪ソングコレクション ~リングマリィ・だいあ チャンネル~ DX」が登場しました。作品に登場する金森まりあと黒川すずのユニット「リングマリィ」や、だいあのキャラクターソングなどを収録しています。

◇今週の動向

女性シンガー・VALSHE(バルシェ)さんのニューシングル「紅蓮」、「アイドルマスター シンデレラガールズ」の8周年を記念したショートフィルムの主題歌「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Spin-off! オウムアムアに幸運を」、スマートフォン向けゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」(デレステ)の新CDシリーズ第3弾「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT! 03 Gossip Club」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「Present Moment」 富田美憂 シングル

2位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 3chord for the Pops!」 Various Artists シングル

3位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER COLLABRATION! 無重力シャトル」 Various Artists シングル

4位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT! 01 TRUE COLORS」 Various Artists シングル

5位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 33 Starry-Go-Round」 Various Artists シングル

6位 「キラッとプリ☆チャン♪ソングコレクション ~リングマリィ・だいあ チャンネル~ DX」 Various Artists アルバム

7位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT! 02 ステップ&スキップ」 関裕美(CV:会沢紗弥)/白菊ほたる(CV:天野聡美)/森久保乃々(CV:高橋花林) シングル

8位 「アイドルマスター SideM ドラマCD『Best Game 2 ~命運を賭けるトリガー~』」 ドラマCD アルバム

9位 「あゝオオサカdreamin’night」 オオサカ・ディビジョン「どついたれ本舗」 アルバム

10位 「Chronos」 STEREO DIVE FOUNDATION シングル

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。