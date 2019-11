23日、明治安田生命J1リーグ第32節が各地で行われた。

首位のFC東京は、16位湘南ベルマーレと対戦。J1残留を争う相手に勝ち点3を掴みたかったFC東京だが、前半に先制を許し試合終盤までリードを奪われる展開に。後半アディショナルタイムにDF森重真人の劇的なゴールで追いついたものの、約3ヶ月ぶりのホームで痛恨のドローとなった。

2位につけていた横浜F・マリノスも、J1残留を争う17位松本山雅FCと対戦。ただ、こちらは10月の月間MVPにも選出されたFW仲川輝人が試合開始早々に先制点をゲット。このまま仲川の今シーズン14得点目を守り抜きアウェイで勝利を収めた横浜FMが、FC東京を抜き今シーズン初の単独首位に浮上した。

3位鹿島アントラーズは、アウェイでサンフレッチェ広島と対戦するも、スコアレスドロー。逆転優勝の可能性は残っているものの、首位との勝ち点差は4に開いてしまった。

一方の残留争いでは、今節降格が決まる可能性があった最下位ジュビロ磐田が、北海道コンサドーレ札幌との激戦を制し勝ち点3を獲得。J1プレーオフ参入圏内の16位フィニッシュへ、望みをつないだ。

J1リーグは残り2試合となり、首位横浜FMと2位FC東京の勝ち点差は1。そのため、次節横浜FMが川崎フロンターレに勝利し、FC東京が浦和レッズに黒星を喫すると、横浜FMの2004年以来15年ぶりとなるリーグ優勝が決まる。

今節の結果と順位表は以下の通り。

■J1第32節

浦和レッズ 0-2 川崎フロンターレ(※11/5に開催)

ヴィッセル神戸 1-0 セレッソ大阪

北海道コンサドーレ札幌 1-2 ジュビロ磐田

FC東京 1-1 湘南ベルマーレ

松本山雅FC 0-1 横浜F・マリノス

清水エスパルス 1-1 大分トリニータ

名古屋グランパス 0-0 サガン鳥栖

サンフレッチェ広島 0-0 鹿島アントラーズ

ガンバ大阪 2-0 ベガルタ仙台

■J1順位表

1位 横浜F・マリノス(勝点64/得失点差+24)

2位 FC東京(勝点63/得失点差+20)

3位 鹿島アントラーズ(勝点60/得失点差+25)

4位 川崎フロンターレ(勝点57/得失点差+25)

5位 セレッソ大阪(勝点53/得失点差+11)

6位 サンフレッチェ広島(勝点52/得失点差+16)

7位 大分トリニータ(勝点47/得失点差+4)

8位 北海道コンサドーレ札幌(勝点43/得失点差+4)

9位 ガンバ大阪(勝点41/得失点差2)

10位 ヴィッセル神戸(勝点41/得失点差-3)

11位 ベガルタ仙台(勝点38/得失点差-8)

12位 名古屋グランパス(勝点37/得失点差-3)

13位 浦和レッズ(勝点36/得失点差-15)

14位 サガン鳥栖(勝点36/得失点差-18)

15位 清水エスパルス(勝点36/得失点差-24)

16位 湘南ベルマーレ(勝点32/得失点差-24)

17位 松本山雅FC(勝点30/得失点差-16)

18位 ジュビロ磐田(勝点28/得失点差-20)

■J1第33節対戦カード(11月30日)※全試合14時キックオフ

ベガルタ仙台 vs 大分トリニータ

鹿島アントラーズ vs ヴィッセル神戸

FC東京 vs 浦和レッズ

川崎フロンターレ vs 横浜F・マリノス

湘南ベルマーレ vs サンフレッチェ広島

ジュビロ磐田 vs 名古屋グランパス

ガンバ大阪 vs 松本山雅FC

セレッソ大阪 vs 清水エスパルス

サガン鳥栖 vs 北海道コンサドーレ札幌