TOTALFAT「テストの結果に落ち込む」悩める10代に贈る1曲

TOTALFATのShunさん(Vo/Ba)が、11月20日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(16歳・男性)のお悩み今落ち込んでいることは、先月あったテストの結果です。自分のクラスは40人いて、自分はそのなかの24番目でした。この結果は、1学期の時と比べて10位以上落ちているんです。もとから進んで勉強をするようなたちではないのに、その結果を見て更に手をつけなくなってしまい、とても状況としてはよろしくないです。こんな自分に勉強するときのアドバイスと、力強い喝を入れてください。お願いします。――このリスナーのためにShunさんが選んだ楽曲は、『Give It All』です。「Give It All」という言葉は、"全てを捧げる"とか"全てを出し切る"っていう意味なんだけど、人生には逆境ってのが付き物だと俺は思っているんです。でもその逆境に立たされたときに、"今まで自分が何をしてきたのか"っていうことだけが問われると思っています。全力を尽くしたからこそ、まずは自分自身が良い結果にも悪い結果にも納得することが何よりも1番大事で、それがその人の財産になっていくと俺は信じています。なので俺は、「頑張り切れなかった。くそー!」って思っていることを悩みだとは思わなくて、むしろ自分がやらなきゃいけないことに気づいているわけだから、あとはもう走り出すだけだと思っています!俺たちTOTALFATも、今、新体制で走り出しているので、一緒に頑張りましょう! 応援しています!!【TOTALFAT - Give It All(MV)】今回リスナーに贈った『Give It All』は、10月23日にリリースされた配信シングルです。