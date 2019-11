TVアニメも放送された「Re:ステージ!」プロジェクトのライブイベント「PRISM☆LIVE!3rd STAGE~Reflection~」が、去る11月17日、埼玉・大宮ソニックシティ大ホールで開催された。

中学生アイドルの頂点を目指す少女たちの物語を、スマートフォンゲームや小説などで展開する「Re:ステージ!」プロジェクト。この日の公演には式宮舞菜役の牧野天音、月坂紗由役の鬼頭明里、市杵島瑞葉役の田澤茉純、柊かえ役の立花芽恵夢、本城香澄役の岩橋由佳、長谷川みい役の空見ゆきによるKiRaRe、伊津村紫役の小澤亜李、伊津村陽花役の花守ゆみりによるオルタンシア、式宮碧音役の高橋未奈美、一条瑠夏役の諏訪彩花、岬珊瑚役の田中あいみによるステラマリス、白鳥天葉役の日岡なつみ、帆風奏役の阿部里果、緋村那岐咲役の長妻樹里によるトロワアンジュ、坂東美久龍役の山田奈都美、西館ハク役の佐藤実季、南風野朱莉役の高柳知葉、城北玄刃役の西田望見によるテトラルキアの5ユニットが出演した。コミックナタリーでは昼夜2公演のうち、9月まで放送されたアニメ「Re:ステージ! ドリームデイズ♪」の楽曲を中心に構成された昼の部の模様をレポートする。

アニメオープニングテーマ「Don't think, スマイル!!」でライブを開幕させたKiRaReのメンバーは、ライブの要所でアニメのエピソードを想起させるパフォーマンスを披露。「ミライKeyノート」では牧野と鬼頭が息の合ったダンスを見せ、6人揃っての「ハッピータイフーン」ではバックバンドの迫真の演奏とともにコールやクラップで会場を一体にする。また中盤のソロ曲とペア曲で構成されたスペシャルメドレーのトリとして登場した岩橋は、ロックナンバー「せーので跳べって言ってんの!」をフルで展開。「せーの!」の掛け声で幾度となく全力ジャンプさせ、会場中のファンの体力と心を奪った。

一方、その他のユニットも負けじとそれぞれの個性で魅せる。オルタンシアの2人が花守のプロジェクト卒業に伴う感慨を感じさせないほど元気な姿を見せると、アニメで強者として描かれたステラマリスはその設定に恥じない高いパフォーマンスで観客を熱狂させた。またアニメでは登場回数が少なかった2ユニットも今回のライブでは強い存在感を発揮。トロワアンジュは美しいハーモニーを響かせ、テトラルキアはロック色の強い楽曲で会場のボルテージを幾度となく引き上げていく。

MCを挟むことなく楽曲が立て続けに披露されたライブ本編。そのラストをアニメ最終話のプリズムステージ東京地区予選決勝でKiRaReが歌った「OvertuRe:」が飾る。オルタンシアなど4ユニットが見守り、色とりどりのペンライトが振られる中、背後のディスプレイで流れるアニメ映像と同じ振り付けで踊る6人の姿は劇中のKiRaReそのもの。ファン泣かせのステージで、5ユニットによる27曲のライブは締めくくられた。

興奮冷めやらぬ雰囲気の中、告知タイムを挟んで出演者がステージに再登場する。ようやくとなる挨拶で、牧野は「アニメではテトラ、トロワのみなさんと一緒にライブはできなかったけど、今日こうして3rdの舞台で叶いました。『ドリームデイズ』を超えるドリームなライブになったと思います」と公演を回顧。ファンに感謝の言葉を残してほかの出演者とともにステージをあとにする。しかし会場中からの「Re:ステージ!」の声に応えてアンコールが開幕。KiRaReによる「367Days」、そして出演者全員による「憧れFuture Sign」とアニメのエンディングで流れた2曲が歌われ、ライブは盛大に幕が引かれた。

なお本公演を収録したBlu-rayが発売予定。また出演した5ユニットそれぞれのワンマンライブシリーズが2020年春に開催されることも発表されている。

「PRISM☆LIVE!3rd STAGE~Reflection~」昼の部セットリスト

01. Don't think, スマイル!! / KiRaRe

02. Yes we are!!! / オルタンシア

03. Lumiere / トロワアンジュ

04. 境界線 / テトラルキア

05. Like the sun, Like the Moon / ステラマリス

06. ミライKeyノート / ここぱんな

07. ク・ルリラビー / 柊かえ&本城香澄

08. キライキライCЯY / 市杵島瑞葉&長谷川みい

09. 惑わしラプソディ / 一条瑠夏

10. あのね / 伊津村紫

11. Glory Star / 岬珊瑚

12. 優しい風 / 白鳥天葉

13. Invisible Diamond / 城北玄刃

14. One Step Ahead / 西館ハク

15. ひと夜ひと夜にひとりごと / 市杵島瑞葉

16. ガジェットはプリンセス / 柊かえ

17. ステレオライフ / KiRaRe

18. せーので跳べって言ってんの! / 本城香澄

19. InFiction / ステラマリス

20. Silent Dystopia / トロワアンジュ

21. Ambitious Pieces / テトラルキア

22. ハッピータイフーン / KiRaRe

23. Dears… / トロワアンジュ

24. カナリア / テトラルキア

25. Purple Rays / オルタンシア

26. Brilliant Wings / ステラマリス

27. OvertuRe: / KiRaRe

28. 367Days / KiRaRe

29. 憧れFuture Sign / 出演者全員