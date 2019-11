木村拓哉「ゴロゴロついでに観てください」出演作からおすすめした“エグい”映画とは？

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。11月は、シンガーソングライターのUruさんが登場。11月10日(日)の放送では、彼女の人となりやプライベートな一面に迫りました。“奇跡の声”と称されることのあるUruさんの歌声。木村は「どの曲を聴いても、強く握りしめると“ピキッ!”と亀裂が入ってしまいそうな薄いガラスでできた“大事なもの”っていう感じがする」と印象を語り、「絶対、ラジオに向いていると思います!」と太鼓判を押します。そんなUruさんの歌を生で体感できる機会が、2020年2月29日(土)に東京・中野サンプラザにて開催予定の「Uru Live『Precious One day ~Uru-u Year 2020~』」です。「ちょうど、うるう年なので“Uru”だけにやるしかないよね」と笑います。ここで、「今までに、ご自身のライブとか、観に行って印象に残っているライブはありますか?」と尋ねると、「それこそ、人生で初めて行ったライブはSMAPさんのコンサートだったんです」と、予想だにしていない回答に「マジで!?」と驚く木村。SMAPの大ファンだった友達からの誘いで一緒に観に行ったそうで、「私も(SMAPのことが)大好きだったので、ライブ当日はすごく震えて。今もさらにですけど……」と話します。そして、「ライブで観た木村さんは、小指の爪くらいの大きさだったんです。でも今は等身大で目の前にいらっしゃるので、何だか信じられなくて……まさか、そのステージで歌っていた木村さんに楽曲提供をすることになるなんて思ってもいなかった」と感激しきりのUruさん。さらに「(グッズの)うちわを買いました」とポツリと明かすと、思わず大笑いする木村。「あまり細かいことを挙げられると、自分のほうがムズムズしてきているので、これ以上はちょっと勘弁して(笑)」とタジタジの様子でした。「基本的にゴロゴロするのが好きなので、ゴロゴロしています。“買い物に行こうかな~”と思い始めて、2時間ぐらい経ってからようやく準備を始める感じですね」と笑います。ゴロゴロしながら映画を観ることもあるそうで、好きなジャンルを問うと「エグい映画が好きです」との意外な回答に、「嘘でしょ(笑)!? 家でゴロゴロしているような人が、エグい映画が好きなんですか!?」とビックリ。「このギャップはどこからくるんだ? わからなくなってきた(笑)」と戸惑います。そんな一面を明かしつつ「でも、(劇中で)血とか出てくると観られないんです……エグい作品が好きなんですけど、そういうシーンになると手で目を覆ってしまう(笑)」とも。これに木村は「ん???」と頭のなかがクエスチョンマークでいっぱいになりながらも、「自分で言うのもなんですけど、三池崇史監督の『無限の住人』もけっこうグロくて、血とかすごいです。もしよかったら、ゴロゴロついでに観てください」と自身の主演作をおすすめしていました。<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/