DJ後藤まりこ、アルバム『ゲンズブールに愛されて』詳細発表

DJ後藤まりこが12月11日にアルバム『ゲンズブールに愛されて』をリリースする。



本作は11曲入りのフルアルバムとなり、後藤が作詞作曲録音ミックスまで行いマスタリングは中村宗一郎が担当する。また、アルバムジャケットには後藤まりこと旧知の漫画家「山本直樹」氏が書き下ろしでイラストを提供している。そして本日11月22日、本作のダイジェストムービーがYouTubeで公開された。







リリースにあわせて、ツアー「Je taime, mon amour Tour 2020」東名阪はワンマンツアー、その他の公演はゲストアーティストを迎えイベント形式での内容で開催する。詳細は以下より。





<リリース情報>



DJ後藤まりこ

1stアルバム『ゲンズブールに愛されて』



CD発売日:2019年12月11日(水)

(※楽曲配信販売・サブスクリプション:開始時期未定)

価格:2500円(税込)

=収録曲=

1. Loved by Gainsbourg.

2. 真冬の甲子園

3. ONIGOROSHI

4. replay ATAMI

5. HEAVEN

6. 四畳半箪笥ダンス

7. Breeeeeak out!!!!!

8. 畳 so good!!!!!

9. LSD

10. ねばーてんでぃんぐすとーり

11. おばけ



<ツアー情報>



DJ後藤まりこ

1stアルバム『ゲンズブールに愛されて』レコ発ツアー

Je taime, mon amour Tour 2020」



=ツアー日程=

2020年1月24日(金)熊本県・熊本NAVARO w/

2020年1月25日(土)大分県・大分AT HALL

2020年1月26日(日)福岡県・福岡UTERO

ゲスト:PANICSMILE / Bellbottom From 80s / the camps

2020年2月9日(日)大阪府・梅田シャングリラ ※ワンマン

2020年2月11日(火祝)愛知県・名古屋ハックフィン ※ワンマン

2020年2月16日(日)北海道・札幌スピリチュアルラウンジ

2020年2月29日(土)東京都・渋谷WWW(ツアーファイナル)※ワンマン

2020年3月8日(日) 沖縄・Output

ゲスト:ワンチャイコネクション / HARAHELLS



後藤まりこofficial web:http://510mariko.com/