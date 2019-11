『ウルトラヒーローズ EXPO THE LIVE ウルトラマンタイガ』DVD発売決定！　

円谷プロダクションは、2019年11月2日(土)の東京公演より全国7都市でのステージツアーがスタートした『ウルトラヒーローズEXPO THE LIVE(エキスポ ザ・ライブ)』のDVDを、2020年4月22日(水)に発売することを発表した。



ウルトラマンシリーズ最新作『ウルトラマンタイガ』の主人公・工藤ヒロユキ(演・井上祐貴)やニュージェネレーションヒーローが登場するステージツアー『ウルトラヒーローズEXPO THE LIVE』は、2019年11月から全国7都市で開催中。本公演は、好評放送中のテレビシリーズ『ウルトラマンタイガ』のスタッフが脚本や演出を担当し、新ヒーロー『ウルトラマンタイガ』、及び『ウルトラマンタイタス』『ウルトラマンフーマ』による『トライスクワッド』結成の秘密が解き明かされる。



本商品に収録された東京公演のライブステージ(11月2日〈土〉杉並公会堂)では、『ウルトラマンタイガ』主人公・工藤ヒロユキ役の井上祐貴さんに加え、宗谷ホマレ役・諒太郎さん、旭川ピリカ役・吉永アユリさんが出演。ウルトラヒーローと怪獣たちによる迫力のバトルを一層盛り上げる。



また、本商品の一般発売に先駆け、2020年2月~3月に開催する福岡・大阪・札幌 ・横浜 公演にて、先行販売を実施する。



<あらすじ>

・第1部『トライスクワッド』

生まれた星は違っていても共に進む場所は一つ! タイガ・タイタス・フーマで結成されたトライスクワッドはどのようにして生まれたのか!? タイガが語るチーム結成秘話。そこには友情によって育まれた熱い絆の物語があった。光の国・U40・惑星O-50を股にかけた戦いの真実が今、明かされる!



・第2部『絆』

工藤ヒロユキが所属する民間警備組織『E.G.I.S.』(イージス)に舞い込んだ新たな依頼。それはアーティスト・佐咲紗花のコンサート会場の警備だった。だが偶然その地に眠っていた大いなる力を狙い、宇宙人たちが攻め込んでくる! 宇宙人の策略によって変身を封じられてしまったヒロユキは佐咲紗花と会場に集まった子供達を救うことができるのか。そして更にあのニュージェネレーションヒーローも駆けつけて……!?



<出演者>

井上祐貴(『ウルトラマンタイガ』工藤ヒロユキ 役)、諒太郎(同・宗谷ホマレ 役)、吉永アユリ(同・旭川ピリカ 役)、佐咲紗花(TV『ウルトラマンタイガ』エンディングテーマ「ヒトツボシ」作詞・歌唱)



<スタッフ>

演出:足木 淳一郎(『ウルトラマンタイガ』設定監修・脚本)

脚本:林 壮太郎(『ウルトラマンタイガ』脚本・シリーズ構成)



<登場キャラクター>

ウルトラマンタイガ、ウルトラマンタイタス、ウルトラマンフーマ、ウルトラマンタロウ、ウルトラマンジョーニアス、ウルトラマンメビウス、ウルトラマンヒカリ、ウルトラマンエックス、ウルトラマンオーブ、ウルトラマンジード、ウルトラマンロッソ、ウルトラマンブル、ウルトラマンリブット

バルタン星人、ペダン星人、マグマ星人、ドラコ、エレキング、エースキラー、デスフェイサー、グローザム、ビームミサイルキング、カミソリデマーガ、ヘルベロス、ゼット、ゼットン、EXゼットン、ゼットンバルタン星人、ウルトラマンジードダークネス、ウルトラマンエックスダークネス、アークボガール、ウルトラマントレギア ほか



(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS CO., LTD.