UEFA(欧州サッカー連盟)は22日、EURO2020予選プレーオフの組み合わせ抽選会を行った。

予選グループステージは19日に全日程が終了し、本戦に出場する20チームが決定。さらに、UEFAネイションズリーグ(UNL)の成績をもとに16チームがプレーオフに進出し、来年3月に残り4枠の本戦出場権をかけて戦う。

16チームは4グループに分けられ、各グループでノックアウト形式のトーナメントを制した4チームに本戦出場が与えられる。プレーオフの準決勝は来年3月26日、決勝は同31日に開催される。

プレーオフ進出の16チームのうち、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表、イスラエル代表、ジョージア代表、ベラルーシ代表、北マケドニア代表、コソボ代表の6チームにEURO初出場の可能性がある。

なお、本戦の組み合わせ抽選会は11月30日に行われる。

プレーオフの組み合わせは以下のとおり。(左側がホーム)

【グループA】

▼準決勝

[1] アイスランド代表 vs ルーマニア代表

[2] ブルガリア代表 vs ハンガリー代表

▼決勝

[2]の勝者 vs [1]の勝者

【グループB】

▼準決勝

[1] ボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表 vs 北アイルランド代表

[2] スロヴァキア代表 vs アイルランド代表

▼決勝

[1]の勝者 vs [2]の勝者

【グループC】

▼準決勝

[1] スコットランド代表 vs イスラエル代表

[2] ノルウェー代表 vs セルビア代表

▼決勝

[2]の勝者 vs [1]の勝者

【グループD】

▼準決勝

[1] ジョージア代表 vs ベラルーシ代表

[2] 北マケドニア代表 vs コソボ代表

▼決勝

[1]の勝者 vs [2]の勝者