『スピード』GM社製バス展示や最新情報＆グッズが満載！「東京コミコン2019」開催中

ポップ・カルチャーイベント「東京コミックコンベンション2019(略称:東京コミコン2019)」が、本日11月 22日(金)からスタートし、11月24日まで幕張メッセ国際展示場にて開催される。今回錚々たるスペシャルゲストの来日に連日話題となっていただけに、雨にもかかわらず朝早くから多くのファンが来場し列を作って開場を待ち望んでいた。オープン前に内覧会が行われたので、会場内の展示の様子を一部ご紹介。



会場の中央にある展示エリアの真ん中には、昨年11月12日に亡くなったスタン・リーの「東京コミコン 永久名誉親善大使」コーナーを設置。スタン・リーが「東京コミコン」に来日した様子など映像で流していた。





『バットマン』(1989年)より「バットモービル マイケル・キートン モデル」を展示。





『ダークナイト』(2008年)よりバットマンのバットポット。





『ダークナイト ライジング』(2012年)よりクリスチャン・ベールが着用したバットマンスーツ。





『バック・トゥ・ザ・フューチャー』よりデロリアン。





ドラマ『ナイトライダー』よりナイト2000。





『ハン・ソロ/スターウォーズ・ストーリー』(2018年)に登場した、ライトアップリモートコントロールR2-X2ドロイドM。





『ローグ・ワン/スターウォーズ・ストーリー』(2016年)に登場した、ライトアップリモートコントロールR2-BHDドロイドM。





『ターミネーター2:審判の日』(カロルコ/1991年)よりT-1000(ロバート・パトリック)のコスチューム。





『ターミネーター』シリーズのSFXを担当したスタン・ウィストンによる『ターミネーター』第1作(1984年)に作られたスクリーン・ユースド・プロップのT-800エンドスケルトンと、同じくスタン・ウィストンによる『ターミネーター2ジャッジメントデイ』(1991年)のT-800エフェクトマスク。





『ターミネーター2ジャッジメントデイ』でアーノルド・シュワルツネッガーが運転したハーレー・ダビッドソン・ファット・ボーイ(左)と、『ターミネーター2:審判の日』(カロルコ/1991年)よりエドワード・ファーロングが運転したホンダ XR100R(右)。





さらに奥のフードエリアの方に行くと、『スピード』(20世紀フォックス/1994年)の撮影で実際に使われたオリジナルGMバスも展示されている! 見ているだけで手に汗握る!?







マーベルのブースではかわいいブラック・ウィドーから素敵なショッパーがもらえる!

(C)2019MARVEL



スター・ウォーズブースでは、全エピソードが一目でわかる帯状の絵が飾られ、Disney+で配信中の『ザ・マンダロリアン』にちなみストームトルーパーが展示されていた。

(C)2019MARVEL TM&(C)Lucasfilm Ltd.



ホットトイズコーナーではアベンジャーズ達がドーンとお出迎え! グッズも多数取りそろっているのでお見逃しなく。

(C)2019MARVEL



DCコーナーでは、かわいいワンダーウーマン&ハーレイ・クインがお出迎えし、チラシなど配布してくれている!





もちろんシャザムや、バットマン、ワンダーウーマンもDCコーナーに。





ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』の玉座にキミが座ることも可能だ。





ドラマ『F・R・I・E・N・D・S フレンズ』(1994-2004)のコーナーでは、東京コミコン限定『フレンズ』フォトフレーム(全5種)をゲットして、カウチに座って写真が撮れる。





『IT/イット THE END”それ”が見えたら、終わり。』のイットと一緒に撮影できるコーナーや、『ハリー・ポッター』からはロンと一緒に驚ける(!?)撮影スポットも。







スカパー!ブースでは、『ゲーム・オブ・スローンズ』のHBO製作によるドラマ『ウォッチメン』が2020年1月31日よりスターチャンネルで放送開始が決定し、来場者に『ウォッチメン』ノートを配布している。各日絵柄が違うのでお楽しみに♪





同じくスカパー!ブースでは、『シンプソンズ』シーズン29が、2020年1月12日よりFOXチャンネルにて放送スタートすることが決定しステッカーが配布されているほか、FOXムービーのリリースと共にとってもマッチする(!?)ホラーマスクも配布している。





9ホール入り口付近に設置されている「アーティスト・アレイ」のコーナーでは、海外アーティストによるコミックスの販売やドローイング、サイン会などが行われている。そこで出会った『Space Aliens, Bad Mothers and Guns!』を描いている、Ayesha DeRavilleさん(右)とSonise Lumbacaさん(左)。





そのほか、グッドスマイルカンパニー、メガハウス、セキグチ、エンスカイ、エクスプラス、シカルナ・工房、豆魚雷、マルイ、バンダイ、セガ・インタラクティブなどなど玩具メーカーさんも多数出展しているほか、東京コミコンだけの限定商品や先行販売アイテムなどもあるのでお見逃しなく!



■「東京コミコン2019」開催概要

名称:東京コミックコンベンション2019

会期:

11/22(金) 12:00〜20:00(終了)

11/23(土) 10:00〜20:00

11/24(日) 10:00〜18:00 (※状況により開場時間を前倒しする場合があります)

場所:幕張メッセ 国際展示場 9・10・11ホール(千葉市美浜区中瀬2-1)

公式サイト:http://tokyocomiccon.jp/