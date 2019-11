JAGATARA奇跡の復活、30年ぶり新曲にリリース記念ライブも

日本のロック史における最重要バンドのひとつ、JAGATARAが奇跡の復活。Jagatara2020として30年ぶりの新曲を発表するほか、リリース記念ライブ&イベントの開催も決定した。



1990年、中心人物のヴォーカルの江戸アケミの急死により解散してしまった、日本のロック史を語る上で絶対に欠かすことのできない最重要バンドのひとつ、JAGATARA。江戸の追悼イベントなどの形でその後も何度か集結していた彼らが、2019年3月、伝説のイベント、Tokyo Soy SourceでJagatara2020として完全復活。じつに30年ぶりの新曲に、当時の未発表曲を追加収録したシングルをリリース『虹色のファンファーレ』を2020年1月29日にリリースする。







2つの新曲はどちらもOtoの作曲。南流石の作詞・リード・ボーカルによる「みんなたちのファンファーレ」は、JAGATARA再始動を自ら祝うかのような祝祭性に満ちあふれた楽曲に仕上がっている。TURTLE ISLAND/ALKDOの永山愛樹の作詞・リード・ボーカルによる「れいわナンのこっちゃい音頭」は、辺境グルーヴと日本の音頭のハイブリッドといった感のきわめて秀逸なナンバー。どちらも西アフリカあたりの音楽のにおいを感じさせる、JAGATARAならではの作品。全編からあふれ出るみずみずしさ、新鮮さは、往年のファンはもちろん、JAGATARA未体験の音楽ファンをも魅了すること間違いない。



Oto厳選の未発表曲は、江戸アケミのお気に入りだったという「LOVE RAP」の1988年のライブ録音、1983年のEP『家族百景』所収の「プッシー・ドクター」の1989年ライヴ録音ロング・バージョン、江戸のギター弾き語りにフールズの伊藤耕がコーラスを付けた「へいせいナンのこっちゃい音頭」(1989年未発表ライブ録音)の3曲。



本作のリリースを記念し、渋谷クラブクアトロでライブ、渋谷LOFT9でイベントの開催も決定している。





〈リリース情報〉



Jagatara2020

『虹色のファンファーレ』

Pヴァイン

価格:定価:¥2,000+税

発売日:2020年1月29日(水)



収録曲

1. みんなたちのファンファーレ(新曲)

2. れいわナンのこっちゃい音頭(新曲)

3. LOVE RAP(1988年/未発表ライヴ録音)

4. プッシー・ドクター(1989年/未発表ライヴ録音)

5. へいせいナンのこっちゃい音頭(1989年/未発表ライヴ録音)

6. みんなたちのファンファーレ(インスト)

7. れいわナンのこっちゃい音頭(インスト)



〈ライブ/イベント情報〉



Jagatara2020「虹色のファンファーレ」

公演日:2020年1月27日(月)

会場:渋谷 CLUB QUATTRO

出演:Jagatara2020

Oto(G)/ EBBY(G)/ 中村ていゆう(Dr)/ 南流石(うた)/ ヤヒロトモヒロ(Per)/ エマーソン北村(Key)/ 吉田哲治(Tp)/ 村田陽一(Tb)/ 宮田岳(B)/ 関根真理(Per)/ ko2rock(Sax)+ Many Guests(後日発表)

時間:18:00開場 / 19:00開演

料金:前売6,000円 / 当日6,500円(ともにドリンク代別)

1/27~28通し券:10,000円(各日ドリンク代別)※60枚限定 ※1/28はお土産つき



Jagatara2020「Jagatara2020ナンのこっちゃい生サロン」

開催日:2020年1月28日(火)

会場:渋谷 LOFT9 Shibuya

www.loft-prj.co.jp/loft9

出演:Oto / EBBY / 中村ていゆう / 南流石 / 宮田岳 / and more ※Guestあり(後日発表)

-トーク&ミニライブ・レア映像・Jagatara生カラオケ大会など予定-

時間:18:00開場 / 19:00開演 ※物販の販売は17:00より

料金:前売4,000円 / 当日4,500円(ともにドリンク代別)



公式サイト:https://www.jagatara2020.com/