初めて伝え合う思いに涙、日向坂46のセルフドキュメントに金村美玖・小坂菜緒・上村ひなの

日向坂46がメンバー同士でインタビューをし合い、素顔を引き出す番組『セルフ Documentary of 日向坂46』の第3回が11月24日(日)午後10時30分からCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」にて放送される。

『セルフ Documentary of 日向坂46』は毎回、日向坂46メンバー3人が、聞く役、答える役をローテーションしながらメンバー同士でインタビューし合う“セルフ”ドキュメント。第3回の出演メンバーは2期生の金村美玖、小坂菜緒、3期生の上村ひなの。



最初は、メンバーの中でも人一倍負けず嫌いで努力家な金村へのインタビュー。つらい時や苦しい時、いつも家族に支えられてきたという金村は、家族とのエピソードを時に涙を流しながら語る。さらに、グループの中で「自分は個性が無い」と悩みをポロリ。そんな金村に小坂は今まで伝えたことのなかった気持ちを言葉にする。



続く2番手は、たった一人の3期生としてグループに加入した上村。幼いころからアイドルが大好きな上村は、アイドルの魅力、初めて先輩メンバーに会った時の感動、加入当初の不安などを話す。“アイドルに向いていると思う?”という質問には「向いていない」と即答。しかし、その言葉の裏には未来につながる上村なりの考えがあった。



最後は、日向坂46としてデビューしてから3作連続でセンターを務める小坂。アイドルになって明るい自分に戻れたという小坂だが、デビュー当時、人知れず抱えていた苦悩を涙ながらに告白。そして、同時期に取材で聞かれたある質問に、しばらくおびえていたことが明らかになる。



収録後、小坂は「メンバーとこういう真剣な話をするのは初めてだったので、知らなかった話もたくさん聞けたし、私も言ったことのないことをたくさん伝えられました。そして、たくさん泣いちゃいました」と照れ笑いを浮かべた。また、金村は「話すことが大好きなので、とても楽しい時間でした!」と収録を振り返りつつ、「心の奥の部分に触れることができて、お互いに理解が深まりました」と充実した時間を過ごせた様子。そして、上村は「最初は自分をさらけ出せるか不安だったんですけど、3人の世界になると自然と思っていることを話すことができました。先輩たちの心の内の部分を知ることができて、私がこれからどう頑張っていけばいいのか少し見えてきた気がします」と前向きに語った。



▽金村美玖コメント

私は話すことが大好きなので、とても楽しい時間でした! この3人は似ているところがたくさんあって、話すことも多いメンバーなんですけど、今回の収録では心の奥の部分に触れることができて、お互いに理解が深まりました。今後もいろんなメンバーの組み合わせで話すことができたら、新しい発見があったり、絆が強くなったりするのかなって思います。



▽小坂菜緒コメント

メンバーとこういう真剣な話をするのは初めてだったので、知らなかった話もたくさん聞けたし、私も言ったことのないことをたくさん伝えられました。そして、たくさん泣いちゃいました(笑)。ひなのも今日はたくさんしゃべってくれて、後輩としてたった一人で入ってきて、絶対不安だろうなって思っていたので、内に秘めた本当の言葉を聞けてすごくうれしかったです。深い話からちょっと笑える話まで、いろいろと話すことができました。



▽上村ひなのコメント

最初は自分をさらけ出せるか不安だったんですけど、3人の世界になると、思っていることを自然と口にすることができました。先輩たちの心の内を知ることができて、私がこれからどう頑張っていけばいいのか少し見えてきた気がします。今回の収録で、伝えるということがとても大事なことだと感じました。気持ちを伝え合うことがグループの絆につながっていくんだと思います。



▽『セルフ Documentary of 日向坂46』

放送チャンネル:CS放送TBSチャンネル1

第3回放送日時:2019年11月24日(日)午後10時30分~11時30分

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/v2776/