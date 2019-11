あふれる“可愛い×おいしい”『マイメロディ』初の常設カフェが大阪梅田に！

2019年12月5日(木)にサンリオのキャラクター『マイメロディ』をテーマとしたカフェ『マイメロディカフェ』が、阪急梅田駅から徒歩3分『HEP FIVE』7階にグランドオープンする。



『マイメロディ』をテーマとした全国初の常設店で、淡いピンク・みどり・白を基調とした店内は、薔薇に包まれた英国風ガーデンをイメージ。そんなガーデンでマイメロディが仲良しのマイスウィートピアノ、クロミと一緒にアフタヌーンティーを楽しみながらゆっくりと穏やかな時間を過ごすような落ち着いた癒しの空間が広がっている。



▲キャラクターのイメージした可愛いメニューがたくさん!



オリジナルメニューはキャラクターの可愛らしさをふんだんに表したフォトジェニックなラインナップが楽しめると同時に、マイメロディと一緒に撮影できるフォトスポット特設や、カフェでしか買うことのできないマイメロディカフェ限定グッズなども多数販売される。



さらに、オープン記念にノベルティプレゼントも!

『マイメロディカフェ』でフードメニューを注文するとランチョンマットとステッカーが、ドリンクを注文された方にはコースターが、それぞれ一人1枚ずつプレゼントされる。こちらは無くなり次第終了となるのでご注意を。

ファンにはたまらない内容がギュっと詰まった『マイメロディカフェ』で、この冬、こころもカラダもポカポカになること間違いなし!

▲フードメニューノベルティ:ランチョンマット(左)、ステッカー(右)

▲ドリンクメニューノベルティ:コースター





【カフェメニュー・ラインナップ】

<フード>

■まるごとマイメロ?トマトの欧風カレー/価格:1490円+税





■みどりのお花でひと休み♪クロミちゃんのエビアボドリア/価格:1390円+税





■ピアノちゃんのふわふわエスプーマ♪めんたいこパスタ/価格:1390円+税





<デザート>

■いちご山でかくれんぼ♪マイメロ”ぴょこっと”パフェ/1690円+税





■キュートなリボンの苺ロールケーキ/価格:1490円+税





■クロミちゃんがお花になっちゃった!ティラミスのフラワーポット/価格:1490円+税





■クロミちゃん特製♪BIG!ドクロちゃんケーキ/価格:1390円+税





■大きなお花が咲いちゃうぞ♪パンケーキブルーミン/価格:1490円+税





■ゆるふわピアノのいちごタルト/価格:1390円+税





<ドリンク>

■マイメロタピオカドリンク(10種類)/価格:各690円+税

■フルーツティー(3種類)/価格:各650円+税





【オリジナルグッズラインナップ】

■トートバッグ/価格:2800円+税

■ランチバッグ/価格:2300円+税

■アクリルキーホルダー(9種類)/価格:各680円+税

■缶マグネット/価格:450円+税





(C)1976, 2005, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S603311



【店舗情報】

マイメロディカフェ 梅田店



所在地 :〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 7F

電話番号:06-6366-3694

営業時間:11:00~22:30(L.O:ドリンク/フード 22:00)

定休日:不定休 ※施設に準ずる

席数:82席