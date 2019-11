嵐の相葉雅紀と永島優美アナウンサーが総合司会を務める、フジテレビ系『2019FNS歌謡祭』(第1夜12月4日18:30~、第2夜12月11日19:00~)。このたび、第1夜に出演する22組、第2夜に出演する32組のアーティストが決定した。



令和初であると同時に放送45周年という節目を迎える記念すべき『2019FNS歌謡祭』は、史上最長の2夜トータル約9時間30分の生放送。相葉単独での音楽番組の司会は2016年末のNHK紅白歌合戦以来、3年ぶり2回目となる。同番組は、従来の“ラグジュアリーなコンサート”というコンセプトに、新たに“家族で見ていただける”テイストを加え、その1つとして司会者とアーティストのトークパートを強化するための今回の抜擢となった。これまでよりもトークパートの時間を増やし、相葉と永島アナがアーティストと幅広いトークを行いながら、アーティストの知られざる顔を引き出し、より幅広い視聴者の方々に楽しんでもらえる番組構成へと進化する。



今年も『FNS歌謡祭』の象徴であるグランドプリンス新高輪<飛天>に、日本を代表するトップアーティストたちが集結し、数々の名曲を披露する。



<第1夜の新着情報>

堂本光一が主演を務めるのみならず、脚本、演出、音楽すべてを手がけ、日本一チケットが取れないと言われているミュージカル『Endless SHOCK』。ニューヨーク・ブロードウェイを舞台にした秀逸なストーリーはもちろん、豪快で華麗な、数々のフライングが観客を魅了してやまない。その『Endless SHOCK』が劇場を飛び出し、『FNS歌謡祭』だけの特別演出で、舞台そのままの迫力のフライングを<飛天>で披露する。



『FNS歌謡祭』名物の1つであるミュージカルメドレーでは、上演中のものから期待の新作まで、今、最も日本で注目をされているミュージカルが第1夜に勢揃いする。トニー賞8部門を受賞し、来年6月についに日本人キャストで初上演する大人気ミュージカル『ヘアスプレー』カンパニーが、上演にさきがけ『FNS歌謡祭』に登場。渡辺直美、Crystal Kayらがダンスナンバーを披露する。さらに、大人気ミュージカル『エリザベート』の名曲「闇が広がる」を井上芳雄と京本大我(SixTONES/ジャニーズJr.)が夢の競演を果たす。また、『オペラ座の怪人』のメインテーマを山崎育三郎と濱田めぐみが大迫力のパフォーマンスを披露するほか、城田優が主演、演出で注目を集める新作『ファントム』からは、城田と木下晴香が「あなたこそ音楽」を歌唱する。



また、音楽シーンを彩ってきた楽曲として忘れてはいけないのがデュエットソング。今回は昭和から平成の名デュエットソングを振り返りながら、秋元康が『2019FNS歌謡祭』のために書き下ろしたデュエットソングを、鈴木雅之と白石麻衣(乃木坂46)が歌い上げる。



<第2夜の新着情報>

「木梨ファンク〜NORI NORI NO-RI〜」でソロデビューした木梨憲武が出演決定。『FNS歌謡祭』でも数々の伝説を残してきたノリさんの1夜限りのスペシャル・パフォーマンスは必見となっている。



今年、ブロードウェイの初演から30周年を迎える大人気ミュージカル『ミス・サイゴン』。日本初演からエンジニア役をつとめる市村正親が『FNS歌謡祭』に初出演! 2020年5月からの公演で新キャストとして参加する大原櫻子、海宝直人らとともに『ミス・サイゴン』の世界をたっぷりと披露する。そして2020年注目のミュージカル2作品も特集。2020年3月に日本人キャストで初上演する新作ブロードウェイミュージカル『アナスタシア』から、葵わかなと海宝が登場。7月から上演される人気コミック『四月は君の嘘』の舞台からは、小関裕太、生田絵梨花をはじめ、キャスト全員が出演して、いち早く作品の魅力を紹介する。さらに、石丸幹二、伊礼彼方、ソニン、中川晃教ら、ミュージカルスターも集結。それぞれが演じた役をそのままに、一夜限りの名曲メドレーを披露する。



後日、さらなる追加出演アーティストに加え、企画の数々が発表される。



<第1夜出演アーティスト「★」は新規発表>

AI

蒼井翔太

Aqours

嵐

★アリス

★ISSA(DA PUMP)

★井上芳雄

生田絵梨花

AKB48

EXILE

大原櫻子

関ジャニ∞

★木下晴香

★京本大我(SixTONES/ジャニーズJr.)

KinKi Kids

久保田利伸

劇団四季

CHEMISTRY

★倖田來未

★郷ひろみ

ゴスペラーズ

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

椎名林檎

ジェジュン

JUJU

★城田優

★鈴木雅之

★Takamiy

★デーモン閣下

★東京スカパラダイスオーケストラ

中元みずき

★夏川りみ

NEWS

乃木坂46

秦基博

★濱田めぐみ

平井堅

広瀬香美

★Foorin

Hey!Say!JUMP

槇原敬之

三浦大知

三浦春馬

水樹奈々

宮野真守

★宮本笑里

May J.

森高千里

★薬師丸ひろ子

★山崎育三郎

★LA DIVA(森山良子/平原綾香/新妻聖子/サラ・オレイン)

★LiSA

Little Glee Monster



★『Endless SHOCK』(堂本光一/中山優馬/前田美波里 他)

★ミュージカル『ヘアスプレー』(渡辺直美/Crystal Kay 他)



<第2夜出演アーティスト>

いきものがかり

石丸幹二

伊礼彼方

亀梨和也

Kis-My-Ft2

木梨憲武

King & Prince

欅坂46

コブクロ

THE YELLOW MONKEY

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

ジェニーハイ

GENERATIONS from EXILE TRIBE

ジャニーズWEST

Sexy Zone

ソニン

DA PUMP

DEAN FUJIOKA

東方神起

ナオト・インティライミ

中川晃教

Perfume

BiSH

日向坂46

V6

フェアリーズ

MAN WITH A MISSION

山崎育三郎

和田アキ子



ミュージカル『アナスタシア』(葵わかな/海宝直人)

ミュージカル『四月は君の嘘』(小関裕太/木村達成/生田絵梨花 他)

ミュージカル『ミス・サイゴン』(市村正親/大原櫻子 他)

(五十音順)