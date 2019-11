12月4日、11日の2週連続で放送されるフジテレビ系の音楽特番「2019FNS歌謡祭」の第2弾の出演者が11月21日に発表され、アニメ「ソードアート・オンライン(SAO)」「Fate/Zero」「鬼滅の刃(きめつのやいば)」などの主題歌で知られ、大みそかに放送の「第70回NHK紅白歌合戦」への出場も決定している歌手のLiSAさんが出演することが、分かった。12月4日放送の第1夜に出演する。

第1夜は、今回発表されたLiSAさんのほか、アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」のキャストによるユニット「Aqours(アクア)」、声優で歌手の宮野真守さん、蒼井翔太さん、水樹奈々さんらが出演する。

「2019FNS歌謡祭」は、12月4日午後6時半~同11時28分、11日午後7時~同11時28分に放送。人気グループ「嵐」の相葉雅紀さん、同局の永島優美アナウンサーが司会を務める。

発表されている出演者は以下の通り。

◇第1夜(敬称略、50音順)

AI▽蒼井翔太▽Aqours▽嵐▽アリス▽生田絵梨花▽ISSA(DA PUMP)▽井上芳雄▽AKB48▽EXILE▽大原櫻子▽関ジャニ∞▽木下晴香▽京本大我(SixTONES/ジャニーズJr.)▽KinKi Kids▽久保田利伸▽劇団四季▽CHEMISTRY▽倖田來未▽郷ひろみ▽ゴスペラーズ▽三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE▽椎名林檎▽ジェジュン▽JUJU▽城田優▽鈴木雅之▽Takamiy▽デーモン閣下▽東京スカパラダイスオーケストラ▽中元みずき▽夏川りみ▽NEWS▽乃木坂46▽秦基博▽濱田めぐみ▽平井堅▽広瀬香美▽Foorin▽Hey! Say! JUMP▽槇原敬之▽三浦大知▽三浦春馬▽水樹奈々▽宮野真守▽宮本笑里▽May J.▽森高千里▽薬師丸ひろ子▽山崎育三郎▽LA DIVA(森山良子/平原綾香/新妻聖子/サラ・オレイン)▽LiSA▽Little Glee Monster▽「Endless SHOCK」(堂本光一/中山優馬/前田美波里ほか)▽ミュージカル「ヘアスプレー」(渡辺直美/Crystal Kayほか)

◇第2夜

いきものがかり▽石丸幹二▽伊礼彼方▽亀梨和也▽Kis-My-Ft2▽木梨憲武▽King & Prince▽欅坂46▽コブクロ▽THE YELLOW MONKEY▽THE RAMPAGE from EXILE TRIBE▽ジェニーハイ▽GENERATIONS from EXILE TRIBE▽ジャニーズWEST▽Sexy Zone▽ソニン▽DA PUMP▽DEAN FUJIOKA▽東方神起▽ナオト・インティライミ▽中川晃教▽Perfume▽BiSH▽日向坂46▽V6▽フェアリーズ▽MAN WITH A MISSION▽山崎育三郎▽和田アキ子▽ミュージカル「アナスタシア」(葵わかな/海宝直人)▽ミュージカル「四月は君の嘘」(小関裕太/木村達成/生田絵梨花ほか)▽ミュージカル「ミス・サイゴン」(市村正親/大原櫻子ほか)