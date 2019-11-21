12月4日、11日の2週連続で放送されるフジテレビ系の音楽特番「2019FNS歌謡祭」の第2弾の出演者が11月21日に発表され、アニメ「ソードアート・オンライン（SAO）」「Fate／Zero」「鬼滅の刃（きめつのやいば）」などの主題歌で知られ、大みそかに放送の「第70回NHK紅白歌合戦」への出場も決定している歌手のLiSAさんが出演することが、分かった。12月4日放送の第1夜に出演する。

第1夜は、今回発表されたLiSAさんのほか、アニメ「ラブライブ！サンシャイン！！」のキャストによるユニット「Aqours（アクア）」、声優で歌手の宮野真守さん、蒼井翔太さん、水樹奈々さんらが出演する。

「2019FNS歌謡祭」は、12月4日午後6時半～同11時28分、11日午後7時～同11時28分に放送。人気グループ「嵐」の相葉雅紀さん、同局の永島優美アナウンサーが司会を務める。

発表されている出演者は以下の通り。

◇第1夜（敬称略、50音順）

AI▽蒼井翔太▽Aqours▽嵐▽アリス▽生田絵梨花▽ISSA（DA PUMP）▽井上芳雄▽AKB48▽EXILE▽大原櫻子▽関ジャニ∞▽木下晴香▽京本大我（SixTONES／ジャニーズJr.）▽KinKi Kids▽久保田利伸▽劇団四季▽CHEMISTRY▽倖田來未▽郷ひろみ▽ゴスペラーズ▽三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE▽椎名林檎▽ジェジュン▽JUJU▽城田優▽鈴木雅之▽Takamiy▽デーモン閣下▽東京スカパラダイスオーケストラ▽中元みずき▽夏川りみ▽NEWS▽乃木坂46▽秦基博▽濱田めぐみ▽平井堅▽広瀬香美▽Foorin▽Hey！ Say！ JUMP▽槇原敬之▽三浦大知▽三浦春馬▽水樹奈々▽宮野真守▽宮本笑里▽May J.▽森高千里▽薬師丸ひろ子▽山崎育三郎▽LA DIVA（森山良子／平原綾香／新妻聖子／サラ・オレイン）▽LiSA▽Little Glee Monster▽「Endless SHOCK」（堂本光一／中山優馬／前田美波里ほか）▽ミュージカル「ヘアスプレー」（渡辺直美／Crystal Kayほか）

◇第2夜

いきものがかり▽石丸幹二▽伊礼彼方▽亀梨和也▽Kis-My-Ft2▽木梨憲武▽King ＆ Prince▽欅坂46▽コブクロ▽THE YELLOW MONKEY▽THE RAMPAGE from EXILE TRIBE▽ジェニーハイ▽GENERATIONS from EXILE TRIBE▽ジャニーズWEST▽Sexy Zone▽ソニン▽DA PUMP▽DEAN FUJIOKA▽東方神起▽ナオト・インティライミ▽中川晃教▽Perfume▽BiSH▽日向坂46▽V6▽フェアリーズ▽MAN WITH A MISSION▽山崎育三郎▽和田アキ子▽ミュージカル「アナスタシア」（葵わかな／海宝直人）▽ミュージカル「四月は君の嘘」（小関裕太／木村達成／生田絵梨花ほか）▽ミュージカル「ミス・サイゴン」（市村正親／大原櫻子ほか）