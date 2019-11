GENERATIONS中務裕太 デビュー7周年記念日にラジオ・ゲリラ出演！「入口で不審者扱いされましたけど（笑）」

住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイド番組「Blue Ocean」。11月21日(木)放送終了間際に、7人組ダンス&ボーカルグループ・GENERATIONS from EXILE TRIBEの中務裕太(なかつか・ゆうた)さんがサプライズ出演しました。11月21日(木)にデビュー7周年を迎え、5枚目のアルバム『SHONEN CHRONICLE』をリリースしたGENERATIONS from EXILE TRIBE。これを祝して、大阪・道頓堀で「GENERATIONSデビュー7周年&『SHONEN CHRONICLE』発売記念イベント」が開催されました。本記事では、イベント開催直前に、中務さんがサプライズ出演した模様を紹介します。* * * * * *(番組終了5分前・エンディングトーク中)住吉:あれ、なんか誰か入ってきた……! どうしたんですか?中務:すみません、失礼します。GENERATIONSの中務裕太と申します。あの、ちょっと来ました。普通に来ちゃいました!住吉:いや、生放送中なので(笑)。中務:いやいや、せっかくなので。さっき、原宿・竹下通りのお土産屋さんにいて、お土産見ていたら、たまたまこのラジオがかかっていて。GENEの楽曲が流れて。住吉:あ、10時台の最初に(「Brand New Story」を)かけた!中務:で、“よし、これはお礼を言いに行こう!”ということで。住吉:えぇぇ、マジですか! 原宿から(スタジオがある半蔵門まで)来てくれたの?中務:原宿から駆けつけました!住吉:ちょっと嬉しいかも……ありがとうございます! そんなことだったら、もう少し早く来てくれたら。あと2分ぐらいで番組終わっちゃうんですけど、中務さん大丈夫?中務:ちなみに今日、何の日かわかりますか?住吉:今日は、ボジョレー・ヌーヴォーの解禁日。中務:あぁ……。もう1つあるんですよ。住吉:もう1つ? あ、「カキフライの日」! ですよね、確か。中務:もう1つあるんですよ。住吉:もう1つ……? ご自身と関係がある何か……あ、えっ⁉ メジャーデビュー7周年! 今日がまさに7周年なんですね!! おめでとうございます。中務:ありがとうございます。たまたまラジオを聴いて、行かずにはいられなくて。住吉:えぇー! でもちょっと、その行動力が嬉しいです。中務:(TOKYO FM・スタジオ入り口がある)下で不審者扱いされましたけど(笑)。住吉:(笑)。本当に下で交渉して入って来られたの!?中務:交渉してきました! すみません、突然。住吉:嬉しいです。ありがとうございます! 今日はこうやって次々、いろんな所にゲリラ的に行かれるんですか?中務:はい、全国で。で、最後に大阪で集まって、7人全員。住吉:えーっ!! 7人それぞれ、いろんな所へ行っているんですか!中務:ミッションを達成して、最終的に(メンバー全員が)大阪に集まってイベントを開催するという。住吉:じゃあ、竹下通りで別のラジオを聴いていたら、別の所に行っていたの?中務:あぁ……来ていないですね。住吉:ご縁ですね!中務:そうです。よかったです!!この日デビュー7周年を迎えたGENERATIONSの最新情報は公式Twitter でチェックできます!<番組概要>番組名:Blue Ocean放送日時 :毎週月~金曜9:00~11:00パーソナリティ:住吉美紀番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/bo/