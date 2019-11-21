BiSHのアユニ・DによるソロプロジェクトPEDROが2020年3月より全国ツアー「GO TO BED TOUR」を開催する。
ツアーは3月12日の愛知・THE BOTTOM LINEを皮切りに5月3日の沖縄・Outputまで全10公演。前回のツアーに引き続き、田渕ひさ子（NUMBER GIRL、toddle）がサポートギタリストとして全公演に帯同する。この発表に合わせて、ツアーのトレイラー映像とポスタービジュアルも公開された。
PEDRO「GO TO BED TOUR」
2020年3月12日（木）愛知県 THE BOTTOM LINE
2020年3月15日（日）広島県 LIVE VANQUISH
2020年3月19日（木）北海道 札幌PENNY LANE24
2020年4月3日（金）宮城県 SENDAI CLUB JUNK BOX
2020年4月8日（水）大阪府 BIGCAT
2020年4月10日（金）福岡県 DRUM Be-1
2020年4月12日（日）高松県 高松オリーブホール
2020年4月26日（日）新潟県 NEXS Niigata
2020年4月28日（火）東京都 新木場STUDIO COAST
2020年5月3日（日・祝）沖縄県 Output