Kis-My-Ft2が11月28日にリリースするライブBlu-ray / DVD「LIVE TOUR 2018 Yummy!! you&me」のジャケット写真と特典映像の内容が公開された。

Blu-ray、初回限定盤DVD、通常盤DVDの3形態で発売される本作。初回限定盤DVDのジャケットはメンバーカラー7色のレインボー仕様で、通常盤DVDとBlu-rayのジャケット写真は歌唱曲が英字で表記されたデザインとなっている。

初回限定盤DVDには、特典映像としてキスマイが映像を観ながらライブにまつわるクイズに答えていく「KIS-MY-TVスペシャル~全員でおさらい! ビジュアルコメンタリークイズ~」、そしてデビュー記念日に普段なかなか伝えることができないメンバーへの思いを語り合う映像「KIS-MY-TVスペシャル~祝 デビュー8周年 初めて語り合う『メンバーのいいところ』~」が収められる。また通常盤に付属するCD「FREE HUGS! Special Edit CD」の収録曲に日替わりコーナーのイントロで流れる「Next Song Roulette」と、「君、僕。-オルゴールVer.-」が追加されることも発表された。

Kis-My-Ft2「LIVE TOUR 2019 FREE HUGS!」収録内容

Blu-ray

・Overture

・A.D.D.I.C.T.

・Luv Sick

・Girl is mine

・Bring It On

・Shake It Up~アイノビート~Kiss魂

・HUG & WALK

・僕だけのプリンセス

・Love Story

・はぐすた

・CHUDOKU

・THIS CRAZY LOVE

・Tequila! -テキーラ-

・We are キスマイ!

・SHE! HER! HER!

・Everybody Go

・ルラルララ

・Thank youじゃん!

・Talk it! Make it! / Travis Japan

・#1 Girl

・君を大好きだ

・僕ハ君ナシデ愛ヲ知レナイ

・3D Girl

・Brand new Season

・キャッチボールをしよう

・Love=X2U

・I miss your smile

・DON'T WANNA DIE

・DANCE Inter

・FIRE BEAT

・Distance

・全力ファイター

・HUGTIME

・エンドロール

<アンコール>

・君、僕。

・Yeah E Yeah!!!!!!!

・負けないで

・マルチアングルLIVE映像

「Tequila! -テキーラ-」

「僕ハ君ナシデ愛ヲ知レナイ」

「Distance」

・ツアーファイナルスペシャル映像<7.14 京セラドーム大阪>

「祈り」

「Kis-My-Me-Mine」

「タナゴコロ」

・全会場MCダイジェスト集

初回限定盤DVD

・Overture

・A.D.D.I.C.T.

・Luv Sick

・Girl is mine

・Bring It On

・Shake It Up~アイノビート~Kiss魂

・HUG & WALK

・僕だけのプリンセス

・Love Story

・はぐすた

・CHUDOKU

・THIS CRAZY LOVE

・Tequila! -テキーラ-

・We are キスマイ!

・SHE! HER! HER!

・Everybody Go

・ルラルララ

・Thank youじゃん!

・Talk it! Make it! / Travis Japan

・#1 Girl

・君を大好きだ

・僕ハ君ナシデ愛ヲ知レナイ

・3D Girl

・Brand new Season

・キャッチボールをしよう

・Love=X2U

・I miss your smile

・DON'T WANNA DIE

・DANCE Inter

・FIRE BEAT

・Distance

・全力ファイター

・HUGTIME

・エンドロール

<アンコール>

・君、僕。

・Yeah E Yeah!!!!!!!

・負けないで

・ドームツアー密着ドキュメント(東京&大阪)

・ハプニング&名場面集

・KIS-MY-TVスペシャル~全員でおさらい! ビジュアルコメンタリークイズ~

・KIS-MY-TVスペシャル~祝 デビュー8周年 初めて語り合う「メンバーのいいところ」~

通常盤DVD

・Overture

・A.D.D.I.C.T.

・Luv Sick

・Girl is mine

・Bring It On

・Shake It Up~アイノビート~Kiss魂

・HUG & WALK

・僕だけのプリンセス

・Love Story

・はぐすた

・CHUDOKU

・THIS CRAZY LOVE

・Tequila! -テキーラ-

・We are キスマイ!

・SHE! HER! HER!

・Everybody Go

・ルラルララ

・Thank youじゃん!

・Talk it! Make it! / Travis Japan

・#1 Girl

・君を大好きだ

・僕ハ君ナシデ愛ヲ知レナイ

・3D Girl

・Brand new Season

・キャッチボールをしよう

・Love=X2U

・I miss your smile

・DON'T WANNA DIE

・DANCE Inter

・FIRE BEAT

・Distance

・全力ファイター

・HUGTIME

・エンドロール

<アンコール>

・君、僕。

・Yeah E Yeah!!!!!!!

・負けないで

DISC 1

・A.D.D.I.C.T.

・Luv Sick

・Girl is mine

・Bring It On

・Shake It Up~アイノビート~Kiss魂

・HUG & WALK

・僕だけのプリンセス

・Love Story

・はぐすた

・CHUDOKU

・THIS CRAZY LOVE

・Tequila! -テキーラ-

・We are キスマイ!

・SHE! HER! HER!

・Everybody Go



DISC2

・ルラルララ

・Thank youじゃん!

・#1 Girl

・君を大好きだ

・僕ハ君ナシデ愛ヲ知レナイ

・3D Girl

・Brand new Season

・キャッチボールをしよう

・Love=X2U

・I miss your smile

・DON'T WANNA DIE

・DANCE Inter

・FIRE BEAT

・Distance

・全力ファイター

・HUGTIME