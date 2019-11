米ロサンゼルスのステープルズ・センターで2020年1月26日(現地時間)に開催される「第62回グラミー賞授賞式」の全84部門のノミネーションが11月21日(日本時間)未明に発表された。

歌手のリゾさんが最多8部門、シンガー・ソングライターのビリー・アイリッシュさんとラッパーのリル・ナズ・Xさんが6部門にノミネートされ、特にリゾさんとビリー・アイリッシュさんは、主要4部門すべてにノミネートされるなど、今回は新人アーティストが注目を集めるノミネーションとなった。なお、現在17歳のビリー・アイリッシュさんの主要4部門ノミネートは史上最年少となった。

その他、日本でも人気のあるアリアナ・グランデさんやビヨンセさん、テイラー・スウィフトさんなども主要4部門に名を連ねている。

日本関連での注目ノミネートは、高山浩也さんと小坂剛正さんがエンジニア/ミキサーとして参加しているヴァンパイア・ウィークエンドの「FATHER OF THE BRIDE」が年間最優秀アルバムに、ミキ・ツツミさんがエンジニアとして参加しているH.E.R.さんの「Hard Place」が年間最優秀レコード、「I USED TO KNOW HER」が年間最優秀アルバムにそれぞれノミネートされた。

さらに、ジャズ作曲家の挾間美帆さんの新作「DANCER IN NOWHERE」が最優秀ジャズ・アンサンブル・アルバムに、グラフィックデザイナー/ディレクターの小池正樹さんが最優秀ボックス/スペシャル限定盤パッケージにノミネート。小池さんは第50回の同部門で受賞しており、2度目の受賞に期待がかかる。

そして、北沢洋祐さんがスタッフとして参加した「KANKYO ONGAKU:JAPANESE AMBIENT,ENVIRONMENTAL & NEW AGE MUSIC 1980-1990」が最優秀ヒストリカル・アルバムにノミネートされている。

WOWOWの番組は「生中継!第62回グラミー賞授賞式」と題して、日本のスタジオから授賞式の模様を伝える。2020年1月27日午前9時(日本時間)から、WOWOWプライムで2カ国語版(同時通訳)で放送。ジョン・カビラさん、ホラン千秋さんが生中継番組の案内役を務め、前年に引き続きスペシャルゲストとして山下智久さんが出演。小牧ユカさんも出演する。同日午後10時から字幕版も放送される。

また関連番組として「第62回グラミー賞ノミネーション紹介」と「生中継直前!第62回グラミー賞のみどころ」が、1月にWOWOWプライムで放送される。「第62回グラミー賞ノミネーション紹介」は無料放送。

さらに12月は「<特集>来月はグラミー賞授賞式!」と題して、12月7日にWOWOWライブで特集放送。「ザ・ローリング・ストーンズ ライブ・イン・リーズ 1982」を午前9時15分から、「ザ・ローリング・ストーンズ スティッキー・フィンガーズ・ライブ 2015」を午前11時半から、「山下智久 LA音楽紀行」を午後1時から、「第61回グラミー賞授賞式」(字幕版)を午後2時から放送する。

主な部門のノミネーションは以下の通り(敬称略)。

◇年間最優秀レコード候補

Hey,Ma/ボン・イヴェール Bad Guy/ビリー・アイリッシュ 7 Rings/アリアナ・グランデ Hard Place/H.E.R. Talk/カリード Old Town Road/リル・ナズ・X Featuring ビリー・レイ・サイラス Truth Hurts/リゾ Sunflower/ポスト・マローン & スウェイ・リー

◇年間最優秀アルバム候補

I,I/ボン・イヴェール NORMAN F***ING ROCKWELL!/ラナ・デル・レイ WHEN WE ALL FALL ASLEEP,WHERE DO WE GO?/ビリー・アイリッシュ THANK U,NEXT/アリアナ・グランデ I USED TO KNOW HER/H.E.R. 7/リル・ナズ・X CUZ I LOVE YOU (DELUXE)/リゾ FATHER OF THE BRIDE/ヴァンパイア・ウィークエンド

◇年間最優秀楽曲候補

Always Remember Us This Way/レディー・ガガ Bad Guy/ビリー・アイリッシュ Bring My Flowers Now/タニヤ・タッカー Hard Place/H.E.R Lover/テイラー・スウィフト Norman F***ing Rockwell/ラナ・デル・レイ Someone You Loved/ルイス・キャパルディ Truth Hurts/リゾ

◇最優秀新人賞候補

ブラック・ピューマズ ビリー・アイリッシュ リル・ナズ・X リゾ マギー・ロジャース ロザリア タンク・アンド・ザ・バンガス ヨラ