ガンダム謎解きスタンプラリー開催！臨海副都心エリアで「リアル宝探し」豪華賞品も！

臨海副都心エリアの活性化と東京都のグローバル人材育成を目的とする「TOKYOガンダムプロジェクト 2019」実行委員会は、2019年12月2日(月)から12月27日(金)の期間、臨海副都心エリアにて「ガンダム謎解きスタンプラリー~ユニコーンガンダムの設計書を完成せよ~」を実施する。



各設問は、ガンダムシリーズの歴代パイロットが登場したり、ガンダムに詳しくない方でもチャレンジできる謎解きとなっているので、ガンダムファンから子どもまで幅広く楽しめる! チェックポイントにある電子スタンプとキーワードをゲットしてゴールすると、抽選でガンダムベース限定のガンプラなど豪華な賞品がもらえる(2020年2月16日まで)。



また、実物大ユニコーンガンダム立像も12月2日(月)から 冬季限定特別イルミネーションを開催し、こちらも2020年2月16日まで催される。



■ガンダム謎解きスタンプラリー ユニコーン ガンダムの設計書を完成させよ!~ 概要

<ストーリー>

これまで地球を守るために数々の戦いを繰り広げてきたガンダム。その中の1機、ユニコーンガンダムがお台場で機能を停止してしまった! アムロ・レイ、カミー ユ・ビダン、バナージ・リンクス、ヨナ・バシュタなど歴代のパイロットたちから出題される謎を解き、設計書を完成させ、ユニコーンガンダムを起動させよう。



<謎解きスタンプラリー参加方法>(無料)

① 謎解きキット(冊子)を入手

THE GUNDAM BASE TOKYO( ガンダムベース東京)、 ゆりかもめ線駅 構内ラック(新橋駅、汐留駅、お台場海浜公園駅、台場駅、東京国際クルーズターミナル駅、テレコムセンター駅、青海駅、東京ビッグサイト駅、有明駅、豊洲駅)、またはお台場海浜公園水上バス待合所付近、実物大ユニコー ンガンダム立像前付近のラックに設置。(無料)

※開場時間外は入手できません。 謎解きキットはなくなり次第終了となります。特設サイトからPDFもダウンロードできます。

②謎を解く

謎解きキットには、地図チェックポイント4ヶ所へ誘導する謎が記載されています。謎を解き明かすと捜索エリアの何処を指し示しているかがわかります。

③謎を解いて示された場所へ行く

チェックポイントには宝箱が設置されており、箱を開けると電子スタンプを発見できます。回答報告は、特設サイト(http://www.tokyo gundam project.jp/stamprally/)にて、電子スタンプ押印と宝箱に書かれたキーワードを入力すれば、チェックポイントを達成。残りの場所を回遊し、合計4ヶ所のチェックポイントを達成後、集めたキーワードによる指示に従い、最終キーワードを導き出します。

④賞品抽選

正しいキーワードを入力すると表示されるQRコードで抽選参加が可能となります。

THE GUNDAM BASE TOKYO(ガンダムベース東京に設置されている端末で挑戦してください。



<特典内容>

特別賞ゴールド(1名様):HG 1/144 ガンダムベース限定 ナラティブガンダムC 装備 [チタニウムフィニッシュ]

特別賞シルバー(1 名様):STRICT G ガンダム UC イヤーマフ(耳あて)

特別賞ブロンズ(10 組 20 名様):映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』前売り券(ムビチケ)

1等(10 名様): THE GUNDAM BASE TOKYO( ガンダムベース東京 クーポン 1,000 円分

2等(50 名様): THE GUNDAM BASE TOKYO( ガンダムベース東京 ) クーポン 500 円分

3等(もれなくもらえる):ガンダムオリジナル画像



★特設サイト:http://www.tokyo-gundam-project.jp/stamprally/



■実物大ユニコーンガンダム立像冬季限定イルミネーション 概要

開催期間:2019 年 12 月 2 日(月)~ 2020 年 2 月 16 日(日)

開催時間:17:00〜23:00

今年で3 回目になる冬季限定の実物大ユニコーンガンダム立像イルミネーションが開催! 昨年以上にライトアップ! さらに今年は、11月28日(木)より上映中の『機動戦士ガンダムGのレコンギスタ』と You Tube ガンダム公式チャンネルで絶賛配信中の『ガンダムビルドダイバーズ Re:RISE 』をモチーフとしたモニュメントも登場!

※開催期間、時間は天候や会場の都合により予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。



(C)創通・サンライズ (C)takarush Crop.