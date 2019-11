映画『ライフイットセルフ』ボブ・ディランの名曲に乗せて贈るヒューマンドラマ

ダン・フォーゲルマン監督最新作『ライフ・イットセルフ 未来に続く物語』が11月22日より日本でも公開される。



ゴールデン・グローブ賞を含む38の賞を受賞、エミー賞を始め142もの賞にノミネートされた大ヒットTVドラマシリーズ『THIS IS US』の企画・脚本・制作総指揮を手掛けたダン・フォーゲルマン監督。今回解禁となった映像は、出演する豪華キャスト陣からダン・フォーゲルマン監督へ向けられた”ラブレター”。本作の主演を務め『スター・ウォーズ』シリーズでのレジスタンス軍パイロット/ポー・ダメロン役を演じたオスカー・アイザックが"完璧な脚本”とダン・フォーゲルマンをベタ褒めする様子や、アントニオ・バンデラスは「天才的な監督だと思う。現場の雰囲気が実に素晴らしい」と大絶賛する様子を収めたものとなっている。







現代のニューヨーク。学生時代からのカップルのウィル(オスカー・アイザック)とアビー(オリヴィア・ワイルド)は、大恋愛の後に結ばれる。第一子の誕生を間近に控え幸福の絶頂にいたその時、想像を絶する事故に遭遇してしまう……。そして、たまたま旅行に訪れたニューヨークで、その悲惨な事故の顛末に深く関わってしまった幼い少年。彼もまた、この事件をきっかけに、海を越えたスペインの大地で、両親と父の雇い主であるオリーブ園のオーナー(アントニオ・バンデラス)を、ドラマティックな人生へと誘っていく……。ある同じ1つの事件をきっかけに数奇な運命と過酷な試練に翻弄され、そして思わぬ奇跡へと導かれていく”二つの家族”を、何十年もの歳月と二つの大陸、二つの言語にまたがって壮大に描き出す、すべての人生を祝福する愛と感動のヒューマンドラマ。





<作品情報>



監督・脚本:ダン・フォーゲルマン

出演:オスカー・アイザック オリヴィア・ワイルド マンディ・パティンキン オリヴィア・クック ライア・コスタ アネット・ベニング アントニオ・バンデラス

2018年/アメリカ/英語・スペイン語/117分/SCOPE/5.1ch/PG12 字幕翻訳:桜井裕子

配給:キノフィルムズ/木下グループ

© 2018 FULL CIRCLE PRODUCTIONS, LLC, NOSTROMO PICTURES, S.L. and LIFE ITSELF AIE. ALL RIGHTS RESERVED.