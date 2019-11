関口メンディーがサンリオキャラに!? 「ハローメンディー」♪

バンダイライフ事業部から、ダンス&ボーカルグループ「EXILE/GENERATIONS from EXILE TRIBE/HONEST BOYZ(R)」の関口メンディーをサンリオがキャラクター化した「ハローメンディー」が登場! ぬいぐるみ型クッションとアームレストをセットにした『PCクッション ハローメンディー』(6,380円 税込/送料・手数料別途)を、バンダイ公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」にて予約受付中だ。



全高約42cmのお座り姿の「ハローメンディー」は膝の上にのせるのにぴったりなサイズで、絶妙な触り心地と柔らかさ、可愛さに思わず癒されることまちがいなし!

またデスクと体の間に挟むことで、楽な姿勢でパソコン作業やデスクワークが可能に。さらに付属のアームレストは取り外し可能で、「アームレスト着用時クッション」「クッション単体」「アームレスト単体」と、シーンに合わせて使い分けが可能な3WAY仕様になっている。



アームレストの上に腕を乗せれば腕が疲れにくく、アームレストのみで使用できるのも魅力。アームレストは表・裏でデザインが違うので気分によって使い分けよう!

ちなみに表側は「パソコンのキーボード」を模したデザインで、裏面は「ハローメンディー」と「サンリオキャラクターズ」がデザインされている。





■商品概要

・商品:PCクッション ハローメンディー

・価格:6,380円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢:15才以上

・セット内容:ぬいぐるみ型クッション…1個 アームレスト…1個

・商品サイズ:幅約48cm×高さ約42cm×奥行き約28cm

・商品素材:ポリエステル、合成ゴム、UP

・生産エリア:中国

・販売ルート:バンダイ公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」、他未定

・販売開始日:2019年11月20日(水)13時~準備数に達し次第終了

・発売元:株式会社バンダイ



■「ハローメンディー」について

EXILE/GENERATIONS from EXILE TRIBE/HONEST BOYZ(R)で活躍する関口メンディーをサンリオがキャラクター化したキャラクター。今年行われた『2019年サンリオキャラクター大賞 2019コラボ部門』で1位を獲得した。



■バンダイ公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」http://p-bandai.jp/?rt=pr



(C)1976,1989,1993,1996,2001,2018,2019 SANRIO CO., LTD. APPR.NO. S603296

(C)LDH ASIA