テニプリ『不二 vs 切原』甲斐田ゆき＆森久保祥太郎が登壇した初日舞台挨拶レポート！

過去テレビアニメ『テニスの王子様』(2001年放送開始)で描いてきた名試合を、スタッフ・キャストが新たな想いを込めて描き出す、2018年より始動したプロジェクト「テニスの王子様 BEST GAMES!!」。『テニスの王子様 BEST GAMES!! 手塚 vs 跡部』『テニスの王子様 BEST GAMES!! 乾・海堂 vs 宍戸・鳳/大石・菊丸 vs 仁王・柳生』に続く第3弾『テニスの王子様 BEST GAMES!! 不二 vs 切原』が2019年11月15日(金)より2週間限定で全国の劇場にて上映開始された。



その公開初日となる11月15日(金)に、メインキャストの不二周助役・甲斐田ゆきと切原赤也役・森久保祥太郎の2人が舞台挨拶に登壇し「皆さんの愛と応援が実現させてくれた奇跡のシリーズ」と作品への想いを語った。





●イベントレポート

『テニスの王子様 BEST GAMES!! 不二 vs 切原』

初日舞台挨拶@新宿ピカデリー



司会は「We Love テニプリチャンネル」でもお馴染みの金子誠&井阪郁巳が務め、冒頭から会場は温かいムードに包まれた。本作のメインキャストである不二周助役の甲斐田ゆきと切原赤也役の森久保祥太郎が登場すると、盛大な拍手で迎えられた。



甲斐田が「今日は初日舞台挨拶ということで、祝賀パーティーのような気分で楽しんでいきたいと思っています!」、森久保が「みなさんと一緒に語らいたいと思います」とそれぞれ挨拶すると、公開を待ち望んでいた観客からさらに喜びの拍手が沸き起こった。



場面写真を見ながら名シーンを振り返るコーナーでは、不二が雨に打たれながら自分の心の内を手塚に打ち明けるシーンがピックアップされ、MCから「応援上映の際、このシーンではどんな応援をしてほしいですか?」という質問に対して、甲斐田は「ここって声かけなくない!?」と話すと会場には笑いが起こった。それに対して、森久保からは「でも会場のみなさんは隙あらば応援してくれる人たちだから!」とツッコミが入り、さらに会場は爆笑の渦に!



また、立海ビッグ3に挑み、負けて悔し泣きをしている赤也のシーンがスクリーンに映し出されると、森久保は「立海のレジェンド3人から、今の赤也のモチベーションが植えつけられた大事なシーンだと思いますね。またこうしてこのシーンを演じることができて嬉しいです。」とコメント。そのほかにも、劇中シーンについてキャスト2名から貴重なエピソードが飛び出し、観客からは共感の声が上がった。



そしてイベント終盤の告知コーナーでは、王者立海の豪華声優陣が揃うライブイベント「テニプリ BEST FESTA!! 王者立海大」の開催が発表され、会場はこの日一番の割れんばかりの歓声と興奮の渦に包まれた! 森久保からの「立海大全員出ます!! さらに最速先行抽選に必要なシリアルナンバーが1月28日に発売されるパッケージに封入されます! みなさん、今から来年5月の予定を空けておいてくださいね!」という呼びかけには、客席から「行きたーい!」と喜びの声が上がった。



イベントの最後に、森久保から「本日はありがとうございました。楽しんでいただけましたでしょうか。今日を皮切りに期間限定の上映が始まるということで、来年の5月までテンションを保ちつつ、さらに盛り上がっていきましょう! 」、甲斐田から「皆さんの愛と応援が実現させてくれた、奇跡のシリーズがこの BEST GAMES!! だと思っています。15年以上経って、もう一度改めて新たな演出ができるなんて普通ではあり得ないことなので、幸せを噛み締めつつみなさんと一緒に応援していきたいと思っております」と、それぞれ本作に対する想いが語られた。そして、「その精神力の糸、断ち切らない」と不二周助のセリフで締めくくり、会場の興奮は冷めやらぬまま、舞台挨拶は終演した。



(C)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト



◆『テニスの王子様 BEST GAMES!! 不二 vs 切原』作品情報

<上映期間>2019年11月15日(金)〜11月28日(木)

<劇場>全国30館



<スタッフ>

原作:許斐 剛(集英社ジャンプコミックス刊「ジャンプSQ.」連載)

監督:川口敬一郎

シリーズ構成・脚本:広田光毅

キャラクターデザイン:石井明治

<キャスト>

二周助役:甲斐田ゆき、切原赤也役:森久保祥太郎、越前リョーマ役: 皆川純子、手塚国光役: 置鮎龍太郎、大石秀一郎役:近藤孝行、乾 貞治役:津田健次郎、菊丸英二役:高橋広樹、河村 隆役:川本 成、桃城 武役:小野坂昌也、海堂 薫役:喜安浩平、幸村精市役:永井幸子、真田弦一郎役: 楠 大典、柳 蓮二役:竹本英史、仁王雅治役: 増田裕生、柳生比呂士役: 津田英佑、丸井ブン太役: 高橋直純、ジャッカル桑原役: 檜山修之 他





◆『テニスの王子様 BEST GAMES!! 不二 vs 切原』Blu-ray&DVD

<発売日>2020年1月28日(火)

<仕様>描き下ろしスリーブケース

<音声特典>キャストオーディオコメンタリー

甲斐田ゆき(不二周助役)、森久保祥太郎(切原赤也役)、皆川純子(越前リョーマ役)

<封入特典>「テニプリ BEST FESTA!! 王者立海大」チケット先行抽選申込券/ブックレット(8P)

<映像特典>完成披露上映会ダイジェスト(2019年10月26日@丸の内ピカデリー/出演:甲斐田ゆき(不二周助役)、森久保祥太郎(切原赤也役))/ノンテロップオープニング/CM&PV



<価格>Blu-ray:6000円+税/DVD:5000円+税

<品番>Blu-ray:BCXA-1383/DVD:BCBA-4914

<収録>1話収録「不二 vs 切原」

【Blu-ray】約45分(予定)/リニアPCM(ステレオ)/AVC/BD25G/16:9<1080p High Definition>

【DVD】約45分(予定)/ドルビーデジタル(ステレオ)/片面1層/16:9(スクイーズ)/ビスタサイズ

※レンタルDVDはマーベラスより同日リリース

<発売元>新テニスの王子様プロジェクト・バンダイナムコアーツ

<販売元>バンダイナムコアーツ