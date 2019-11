BiSHのアユニ・D によるPEDRO、来春全国10都市を回る〈GO TO BED TOUR〉開催

BiSHのメンバーアユニ・DによるソロバンドプロジェクトPEDROが、2020年春に全国10都市を回る全国ツアー〈GO TO BED TOUR〉の開催を発表した。



本日東京キネマ倶楽部にて行われたイベント内でアナウンスされ、トレーラー映像とツアーポスタービジュアルも公開された。



なお、この夏全国6都市で行った自身初の全国ツアー〈DOG IN CLASSROOM TOUR〉同様、サポートギタリストとして田渕ひさ子(NUMBER GIRL、toddle)が全公演帯同する。





<ツアー情報>



GO TO BED TOUR

2020年3月12日(木)愛知 THE BOTTOM LINE

2020年3月15日(日)広島 LIVE VANQUISH

2020年3月19日(木)北海道 PENNY LANE24

2020年4月3日(金)宮城 仙台CLUB JUNK BOX

2020年4月8日(水)大阪 BIGCAT

2020年4月10日(金)福岡 DRUM Be-1

2020年4月12日(日)高松 オリーブホール

2020年4月26日(日)新潟 NEXS NIIGATA

2020年4月28日(火)東京 STUDIO COAST

2020年5月3日(日)沖縄 output



・PEDROオフィシャルHP:https://www.pedro.tokyo/