starRo別名義プロジェクトPOPS研究会が1stアルバムを配信リリース

”大人から大人を解放する”POPS研究会が、本日1stアルバム『Am I Weak Enough to be Strong? ”The Idea of Desirable Difficulty”』を配信リリースした。



”POPS研究会”は、2017年グラミーノミネーターでもある溝口真矢(starRo)が日本を拠点に、作りたい音楽と純粋に向き合い、伝えたいメッセージを日本語歌詞で書き、ポップミュージックという現代音楽のパッケージに変換して世界へ向けて提案していくプロジェクト。



本作を含めシングル・アルバムのカバービジュアルはKing Gnu、WONK、TempalayなどのMVやアートワークも担当している若きクリエイティブチーム・PERIMETRONが制作している。また、11月15日から毎日1本ずつ、10日間で10本のリリックビデオが公開される予定。





<リリース情報>







POPS研究会

『Am I Weak Enough to be Strong? ”The Idea of Desirable Difficulty”』

配信中



=CD収録曲=

1. Just A Little Far

2. Melted

3. Joy Ride

4. Suppa Man

5. No One

6. I&U

7. On The Go

8. Summer Revison B

9. Sonomama

10. Tangled

作詞・作曲・編曲 溝口真矢



配信リンク:https://linkco.re/GN0gTM4E



Insta https://www.instagram.com/popskenn/

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCZJhQGI7h2T1hkG17gIKlvQ

Twitter https://twitter.com/KennPops