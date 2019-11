三森すずこ9thシングル発売記念アニメイト・ゲーマーズでパネル展＆抽選会＆ポスタージャック

12月4日(水)に発売となる三森すずこの9thシングル「チャンス!/ゆうがた」発売を記念して、全国のアニメイト・ゲーマーズにて、12月3日(水)よりパネル展&抽選会、さらにポスタージャックの開催が決定した。



パネル展では、初回限定盤に収録される「チャンス!」ミュージックビデオの場面写真に、三森すずこ本人がコメントを記載したものをパネルにして展示。MVのカットをじっくり見ることができる。さらに参加すると、その場で三森すずこグッズがもらえる抽選会も同時開催。A賞に直筆サイン入りポスター、B賞に展示の三森すずこコメント入りパネル、C賞には限定L判ブロマイドと、ハズレなしの見逃せないイベントとなっている。



そして期間中には「チャンス!/ゆうがた」のポスタージャックも展開される! ポスタージャック開催店舗でCDを購入すると、抽選で2020年2月23日(日)に開催される『Mimori Suzuko Live 2020「mimokokoromo」』のバックステージ招待への応募が可能に! ライブ終演後、当選者と三森すずこの集合写真撮影が行われるというプレミアムなイベントだ。



今回の9thシングルは、TVアニメ『ダイヤのA actⅡ』のEDテーマで大石昌良提供の「チャンス!」と、「赤い公園」津野米咲提供となる「ゆうがた」のダブルA面となり、きゃにめ盤・初回限定盤・通常盤の3形態でリリースされる。



きゃにめ盤には、8月5日(月)に開催された『三森すずこ プラネタリウム・アコースティックライブ「星空のカーテン」ライブ』CDが収録され、現在こちらの試聴動画も公開中だ。シングル収録曲と合わせて、アコースティックギターとキーボードによる演奏のもと、今回のライブ用にアレンジされた楽曲もお楽しみに。



さらに2020年2月23日(日)にはLINE CUBE SHIBUYAにて、ファン待望のソロライブ、『Mimori Suzuko Live 2020「mimokokoromo」』の開催も決定している。

加えて2020年1月25日(土)に東京のサイエンスホール、2020年2月1日(土)名古屋インターナショナルレジェンドホール、2020年2月2日(日)大阪のT・Bホールにて、今回のシングルの発売を記念したリリースイベント「Jingle Child Mov.10」も開催するなど、2020年もますます三森すずこに注目だ。



■商品情報

三森すずこ9thシングル「チャンス! / ゆうがた」(Double A-side)

発売日:2019年12月4日(水)

【収録楽曲】

1.チャンス!

2.ゆうがた

3.チャンス! -TV size-

4.チャンス! -Instrumental-

5.ゆうがた -Instrumental-



<きゃにめ盤(CD+DVD+ライブCD)>

価格:¥3,182+税



【きゃにめ盤特典】

〇DVD

・「チャンス!」Music Video

・「チャンス!」Music Video -Dance Shot ver.-

・OFF SHOT

・Making of Music Video

〇ライブCD(プラネタリウム・アコースティックライブ「星空のカーテン」Live CD)

【収録楽曲】

M01.tulutu...

M02.ヒカリノメロディ

M03.海と空のヒミツ

M04.サキワフハナ

M05.WONDER FLIGHT

M06.約束してよ?一緒だよ!

M07.恋はイリュージョン

M08.アレコレ

M09.エガオノキミヘ

M10.ユニバーページ~Fly Me to the Star

M11.Spinning Stars

M12.ハーモニア

M13.スマイリウム

M14.ちいさな手と観覧車

M15.星屑のカーテン



<初回限定版(CD+DVD)>

価格:¥1,800+税



【初回限定盤特典】

〇DVD

・「チャンス!」Music Video

・「チャンス!」Music Video -Dance Shot ver.-

・OFF SHOT

・Making of Music Video



<通常盤>

価格:¥1,273+税

★描き下ろしアニメ絵柄ジャケット仕様



※全形態に2020年2月23日(日)開催Mimori Suzuko Live 2020「mimokokoromo」チケット最速先行申込券封入



〇商品のご購入はこちら:https://special.canime.jp/mimorisuzuko/







■全国アニメイト・ゲーマーズ パネル展&抽選会情報

【開催期間】2019年12月3日(火)~12月15日(日)

【実施店舗】

<アニメイト>札幌、仙台、秋葉原本館、渋谷、横浜ビブレ、大阪日本橋、広島、福岡天神ビブレ

<ゲーマーズ>AKIHABARA本店、なんば店、名古屋店

【抽選会内容】

三森すずこ9thシングル「チャンス! / ゆうがた」を実施店舗で1枚お買い上げ毎に抽選会にご参加いただけます。

【抽選会景品】

A賞:直筆サイン入りポスター

B賞:展示パネル

C賞:限定L判ブロマイド

【対象商品】

2019年12月4日(水)発売 三森すずこ9thシングル「チャンス! / ゆうがた」



★詳細はこちら:http://mimorin.com/news/9thpanel/



■全国アニメイト・ゲーマーズ ポスタージャック

【開催期間】2019年12月3日(火)~12月15日(日)

【実施店舗】

<アニメイト>

札幌、青森、弘前、八戸、盛岡、秋田、仙台、郡山、イオンいわき、新潟、富山、金沢、福井、長野、宇都宮、高崎、イオンモール太田、南越谷、柏、津田沼、千葉、池袋本店、秋葉原本館、新宿、渋谷、町田、吉祥寺パルコ、立川、聖蹟桜ヶ丘オーパ、八王子、イオンモールむさし村山、川崎、横浜ビブレ、マルイファミリー海老名、小田原、沼津、イオンモール富士宮、静岡パルコ、浜松、イオン浜松市野、金山、豊橋、豊田、岐阜、四日市、アル・プラザ草津、奈良、京都、梅田、大阪日本橋、天王寺、京橋、高槻、三宮、姫路、岡山、福山、広島、フジグラン東広島、イオン米子、高松、松山、小倉、モラージュ佐賀、熊本、宮崎、那覇国際通り店

<ゲーマーズ>

仙台店、AKIHABARAゲーマーズ本店、名古屋店、なんば店、神戸三宮店、博多店

【ポスタージャック開催店舗限定特典】

Mimori Suzuko Live 2020「mimokokoromo」バックステージ招待応募券



<バックステージ招待内容>

ライブ終演後、ご当選者の皆様と三森すずこの集合写真撮影。

後日メールにて、写真をデータにてお送り致します。



【バックステージ招待応募スケジュール】

応募券配布期間:2019年12月3日(火)~12月15日(日)

申込期間:2019年12月3日(火)~12月16日(月)

当選発表:2019年12月25日(水)23:59までにメールにて行います。



【対象商品】

2019年12月4日(水)発売 三森すずこ9thシングル「チャンス! / ゆうがた」



★詳細はこちら:http://mimorin.com/news/poster_backstage/