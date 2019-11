「この曲、なんでオンエアされてないの?!」アーティストかけず嫌い王選手権

TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」11月19日(火)の放送テーマは、『アーティストかけず嫌い王選手権』。リスナー2人が、“まだ、かかっているのを聴いたことがない!”という楽曲をそれぞれ1曲ずつ発表。番組が推薦された2曲のうち1曲をオンエアし、その楽曲についてパーソナリティのとーやま校長が感想を伝えました。とーやま校長:今日の授業なんだけれども……前々から我が校の学校掲示板で気になることがあってだね、例えばとある曲をかけたとする。そうすると掲示板に「へぇ~こんな曲もかかるんですね」、「この曲全然かからないから、とーやま校長が嫌いなのかと思っていました」という書き込みが届くんだよね(笑)。別に、嫌いだからかけないとかはない!まだまだSCHOOL OF LOCK! でかけていない、俺も知らない、でもかけてみたら生徒(リスナー)の反応がめちゃめちゃいい曲、というのはあると思う。というわけで、今夜はそんな食わず嫌いの曲たちをかけまくる授業、『アーティストかけず嫌い王選手権』! SCHOOL OF LOCK! でまだかけていない、“かけず嫌い”な曲とそのオススメ理由を教えてほしい! ただし、非常に多くのリクエストが予想されるので、生徒2人に電話を同時に繋いでそれぞれのオススメ曲を紹介してもらう。だけど実際にオンエアするのは、そのうちの1曲。もう1曲は、残念ながらかけず嫌いのままとなる!●かけず嫌い、1曲目の候補は……推薦者1:BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEの「テンハネ -1000%-」推薦者2:King & Princeの「シンデレラガール」――オンエアされたのは、「シンデレラガール」でしたとーやま校長:これはおかしい。なんで今までかかってなかった?!――ここで書き込みを紹介【スクオブでジャニーズ流れるんだ。大人の事情で流せないのかなってずっと思ってた(笑)。(14歳女性)】とーやま校長:ちょっと待ってくれ!(笑)。ジャニーズかかってるから!! TOKIOの長瀬智也先生が遊びに来てくれたこともあるし。NEWSが好きな職員(スタッフ)もいるから、ピンポイントでNEWSをかけることもあるよ! 大人の事情とかはない!!●かけず嫌い、2曲目の候補は……推薦者3:Nissy(西島隆弘)の「トリコ」推薦者4:さなりの「悪戯(prod.SKY-HI)」――オンエアされたのは、「トリコ」でしたとーやま校長:まさかのAAA対決! これも、めっちゃいい曲じゃん。なんでかかってないんだろう。AAAと言ったら(何度かゲスト出演している)SKY-HI先生だと、俺たちが忖度していたのかな……?(笑)。●かけず嫌い、3曲目の候補は……推薦者5:=LOVEの「ズルいよ ズルいね」推薦者6:ZEEBRAの「MR.DYNAMITE」――オンエアされたのは、「ズルいよ ズルいね」でしたとーやま校長:素敵。サビが一撃で覚えられるのは、キャッチーな証だしね。何よりも、アイドルを誰よりも愛している指原莉乃さん(=LOVEをプロデュース)やメンバーの気持ちが乗っかっている曲だし、SCHOOL OF LOCK! でかけたほうがいい!これ、対決って言っても、何基準で決定しているかわからないんだけど……(笑)。投票しているわけでもないのに、なんかわからないけど勝敗が決まっている……!●敗者復活戦候補曲1:BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEの「テンハネ -1000%-」候補曲2:さなりの「悪戯(prod.SKY-HI)」候補曲3:ZEEBRAの「MR.DYNAMITE」――オンエアされたのは、「悪戯(prod.SKY-HI)」でしたとーやま校長:めちゃめちゃかっこいい。なんでかかっていないの?! さなりは17歳だから、「未確認フェスティバル」(番組が開催する10代の夏フェス)への忖度が働いているのか?!(笑)。――ここで書き込みを紹介【分かった! SCHOOL OF LOCK! の選曲の歴史は、校長またはアーティストに対する忖度の歴史。(14歳女性)】とーやま校長:そんなことはマジでないから! SCHOOL OF LOCK! でかかる曲の理由としては、膨大な選択肢があるなかで……そのときの最良、ベストな曲をかけているはずなの。ベストというのは、電話の向こうの生徒、ラジオを聴いている生徒のみんなに、最高の状態、最高の速度、最高の熱をもって届けられる曲を選んでいるわけ。俺ももちろんそのつもりでやっているし……なんだけど、俺の知らないところで俺への忖度が……?!(笑)。●かけず嫌い、4曲目の候補は……推薦者7:King Gnuの「白日」推薦者8:米津玄師の「アイネクライネ」――オンエアされたのは、「白日」でしたとーやま校長:これ、かかっていても全然おかしくない。生徒との逆電の間にスーっとかかっても違和感ないし、めちゃめちゃかっけーな。SCHOOL OF LOCK! は、今年King Gnuをかけないで、何をかけてんの?! 米津玄師先生の「アイネクライネ」は2014年の曲だったというのもあって、今回はKing Gnu先生に軍配が上がったって感じかな。●かけず嫌い、5曲目の候補は……推薦者9:ショパンの「ノクターン」推薦者10:SHISHAMOの「君の大事にしてるもの」――オンエアされたのは、「ノクターン」でしたとーやま校長:“ショパン VS SHISHAMO”の対決軸がわからないけど……(笑)。この時間に聴く「ノクターン」は最高だね。授業のはじまりにこの曲を聴くのもいいと思うし、生徒と話したあとにかかって、横に揺れながら聴くのもいいし。なんでかかってなかったの?(笑)。●黒板の時間とーやま校長:対決で負けて……何の対決か本当にわからないけど(笑)。かからなかった曲もいくつかあるなかで、あとちょっとだけ時間があるから1曲だけ“いただきます”してもいいかな? 俺が独断で選んでもいい? 最後はこちらの曲をいかせていただきたいと思う! 名前を書かせていただきました!『ZEEBRA』――番組の最後にオンエアされたのは、ZEEBRAの「MR.DYNAMITE」でしたとーやま校長:最高だわ。めちゃめちゃかっこいいね。しかも調べたら、この曲2002年よ?! 17年前だから、10代のみんなが下手したら生まれる前の曲が……このパンチラインね。『一点突破 行くぜHIP HOPPER』は、いまだにいろんなHIP HOPアーティストにサンプリングされたりもしているし。今年もまだ時間があるし、2020年もZEEBRAとショパンは、しっかりかけていこうと思う。そして、かけず嫌いのまま終わったアーティストの皆さん、本当に申し訳ないです。そのときにベストな曲を生徒に届けるという意思でかけさせてもらっているので、引き続きよろしくお願いします!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/