TVアニメ「おーばーふろぉ」が、2020年1月5日よりTOKYO MXにて放送される。

本作はかいづか「おーばーふろぉ～挿れたら溢れる姉妹のキモチ～」のアニメ化作品。“僧侶枠”の愛称で親しまれるComicFestaアニメの最新作で、通常版としてショートアニメがTV放送されるほか、過激なシーンを盛り込んだ完全版がComicFestaアニメのWebサイトにて有料配信される。通常版・完全版ともに主人公の大学生・須藤和志役を佃左泥、近所に住む幼なじみの姉・白河彩音役を民安ともえ、妹・白河琴音役を杏子御津が担当。ひょんなことから一緒にお風呂に入ることになった3人のラブコメディが展開される。なおアニメのスタートに先がけて、TOKYO MXにて12月29日25時より特番を放送予定だ。

TVアニメ「おーばーふろぉ」（通常版）

放送情報

TOKYO MX：2020年1月5日（日）より毎週日曜日25:00～

スタッフ

原作：かいづか

監督：石倉礼

脚本：黒崎エーヨ

キャラクターデザイン：渡邊義弘

アニメーション制作：studio HoKIBOSHI

キャスト

白河彩音：民安ともえ

白河琴音：杏子御津

須藤和志：佃砂泥

※studio HoKIBOSHIのHの次のoはマクロン付きが正式表記。

(c)かいづか/Suiseisha Inc.