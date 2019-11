山下達郎『クリスマス・イブ （2019 Version）』収録内容発表

山下達郎が、自身の代表曲「クリスマス・イブ」の2019年の期間限定商品が12月11日に発売となる。



この『クリスマス・イブ (2019 Version)』は、12月11日~12月25日までのクリスマス期間限定販売となり、既存シングルの収録曲に未発表音源2曲をプラスした、今年限りの限定商品。本日、その未発表音源の詳細が明らかになった。現在開催中のツアー「PERFORMANCE 2019」からの最新LIVE音源として、「BELLA NOTTE(2019 Live Version)」と「SMOKE GETS IN YOUR EYES(2019 Live Version)」の収録が決定。どちらも今回のツアーでは「クリスマス・イブ」の直前に歌唱されていた曲で、クリスマス時期にピッタリの、ムードたっぷりのナンバーとなっている。



また、本日、山下達郎をモチーフにし、たびたび山下達郎作品のジャケットやMVに登場することで、ファンにおなじみとなっているキャラクター、タツローくんのLINEスタンプが発売されることが決定、とり・みき氏による描き下ろしイラストとなっている。





<作品概要>



山下達郎

『クリスマス・イブ (2019 Version)』



販売期間:2019年12月11日(水)~ 12月25日(水)

※クリスマスまでの期間限定販売

定価:1200円(税抜)



=収録曲=

1. クリスマス・イブ

2. ホワイト・クリスマス

3. クリスマス・イブ(イングリッシュ・バージョン)

4. クリスマス・イブ(アコースティック・ライブ・バージョン)

5. ベラ・ノッテ(2019ライブ・バージョン)

6. 煙が目にしみる(2019ライブ・バージョン)

7. クリスマス・イブ(オリジナル・カラオケ)





山下達郎

『RECIPE(レシピ)』



発売日:2019年11月27日(水)

定価:1000円(税抜)



=収録曲=

1. RECIPE(レシピ)

2. サウスバウンド #9 (2019 Live Version)

3. RECIPE(レシピ)(Original Karaoke)