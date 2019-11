アーティスト・モデルの伊藤千晃が注目する「秋冬トレンドアイテム」とは？

住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイド番組「Blue Ocean」。11月4日(月・振休)の放送では、ソロアーティスト・モデル・コスメブランドのプロデュースなど、マルチに活動を広げる伊藤千晃(いとう・ちあき)さんがゲストに登場。ファッションやお子さんのこと、伊藤さんが手掛けるライフスタイルブランド「KIKI AND DAYS(キキ アンド デイズ)」について語りました。住吉:ファッション面でも女性からの支持が高い伊藤さんですが、この秋冬のトレンドアイテムや気になっているものはありますか?伊藤:ワントーンコーデやアニマル柄の小物を取り入れるのが最近ちょっと好きです。シューズに豹柄のアイテムを取り入れてみたり。ミュージックビデオなどではシンプルなものを着ることが多いのですが、シューズにアニマル柄をもってきたり。住吉:ミュージックビデオでも、ご自身でスタイリングを考える?伊藤:そうですね。もちろんスタイリストさんはいらっしゃるんですけど、そのスタイリストさんに、“表現したいこと”や“こういうものを入れたい”っていうのを相談しながら作っています。住吉:伊藤さんは2歳のお子さんのママでもいらっしゃるんですよね。2歳くらいになると、ファッションコーデも一緒に楽しめるようになりました?伊藤:そうですね。楽しめるようにはなったんですけど、主張が強くなってきたので。「キャラクターものしか着たくない!」とか、「これイヤ!」とかすごく言われるので。朝から戦いです。住吉:(10月の連休では)お子さんと、連休っぽいことはできましたか?伊藤:今回の連休(11月3日、4日)は、お仕事に集中しているんですけど。先月、ちょっと休みを取ってハワイに行ってきました。住吉:いいですねえ! 2歳で(ハワイは)初めて? エンジョイできました?伊藤:初めてではなかったんですけど、やっぱり、いろんな物事がわかってくる歳なので。ヘトヘトになったんですけど、すっごく楽しかったです。やっぱり海とかプールとかは、ずっと入ってましたね。「上がるよ」って言っても、「イヤー!」って(笑)。(中略)住吉:最近は音楽以外にも、手がけていること、チャレンジしていることはありますか?伊藤:そうですね。ファッションとかコスメとか、そういったものが昔からすごく大好きだったので、「KIKI AND DAYS(キキ アンド デイズ)」というライフスタイルブランドを立ち上げさせていただいたんです。住吉:すごい!「KIKI AND DAYS」か。この“KIKI”というのは?伊藤:私の愛犬の名前です。1人暮らししていたときに、キキが来てくれたことによって、ものすごく(心が)豊かになったんですね。なので、私がキキにもらった感情、こんな気持ちのように、このブランドがなっていってほしいという想いを込めて。住吉:すてきですね。ライフスタイルブランドだから、ファッションやコスメなども(扱う)?伊藤:あと、日用雑貨も。たくさんラインナップさせていただいています。住吉:すごい楽しみです。「KIKI AND DAYS」に興味を持った方、11月20日(水)に公式Webサイトなどで発表するそうですので、ぜひチェックしてみてください!<番組概要>番組名:Blue Ocean放送日時 :毎週月~金曜9:00~11:00パーソナリティ:住吉美紀番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/bo/