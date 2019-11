人気声優ユニット・スフィア 「結成10周年記念ツアー」を振り返る

今年結成10周年を迎えた寿美菜子、高垣彩陽、戸松遥、豊崎愛生による人気声優ガールズユニット「スフィア」が期間限定パーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「THE QUARTER~スフィアの10s is Wonder!!~」。11月12日(火)の放送は、10月26日、27日の千葉・幕張メッセイベントホール公演でファイナルを迎えた10周年記念ツアーの感想メールを特集! ライブを振り返りました。(TOKYO FM「スフィアの10s is Wonder!!」2019年11月12日(火)放送より)今年9月から大阪・東京・静岡・愛知をめぐり、ファイナルの千葉・幕張メッセイベントホール公演まで駆け抜けた「Sphere 10th anniversary Live tour 2019 "A10tion!"」。この放送日の収録が、ファイナル公演直後だったということで、番組にも“A10tion!”ツアーの感想メールがたくさん届きました。★「僕は、中野2公演と幕張両日、全4公演参加しました。最高に楽しすぎる約2ヵ月でした。参加するたびに、自分が振りコピできるようになるのを感じたり、より一層深く楽しめました。僕は愛生ちゃんと誕生日が一緒で、このたび18歳になりました。ファイナルの幕張公演は、スフィアから自分へのお誕生日プレゼントだと勝手に思っています。この誕生日プレゼントはいちばん贅沢で、いちばん貴重で、何よりいちばん大切なものになりました。この2日間を一生忘れません。(来年の)全曲ライブは友達を連れて絶対行きたいです」(ラジオネーム とみしゅうさん)豊崎:嬉しいね、学生さんで4公演も参加してくださって。高垣:ねー! ありがとう!豊崎:ちょうどファイナル2days公演が、私と(高垣)彩陽ちゃんの誕生日を挟んでてね。高垣:真ん中だった。豊崎:そうなの。それで、お誕生日プレゼントというか、サプライズでステージ上でお祝いしていただいたりして。高垣:楽しかった~。豊崎:すごく嬉しかった。(スフィア結成から)10年あるなかで、私的にワンダーだなと思うのは、みんなの人生の節目を一緒に見てきていること。それこそ今回のツアーだったら、美菜ちゃん(寿美菜子)のお誕生日もお祝いできたし、はるちゃん(戸松遥)が成人式だったときのライブもすごく覚えてる。寿:サプライズ成人式をやったんだよね。戸松:嬉しかった、あれ。高垣:着物を一瞬で着せられた。豊崎:衣装さんがそういう着物をステージ用に作ってくれて。お客さんと一緒に写真撮りたいよねと。戸松:私はあれ(写真)ね、まだ額縁に入れて飾ってるの。豊崎:私は、学生時代から事務所に入っていたから、スフィアが始まってからも、みんなの卒業のタイミングを見ているんだよね。「今日、卒業式でした」みたいな(笑)。戸松:美菜子が高校の卒業式のときは、制服着て仕事に来てくれたよね。寿:ちょうど朝、ラジオを録ってから、卒業式に出たんですよ。豊崎:10代から20代にかけては、かなり激動するじゃない。人生のなかで、そのタイミングをずっとそばで見てこられたというのが、とてもワンダー。今回も、美菜ちゃんが来年からイギリスに1年間行くことを発表した後だったから、それも1個の節目。絶対に忘れない機会になったなぁと思います。こうやって、いろんな方が、「自分はこうでした」「自分の誕生日はこの日でした」とか、「このときにこの人と知り合いました」とか……結婚式でスフィアの曲を流してくださったりね、そういうお知らせも、いっぱい日々いただいています。お客様の人生にも関わることができたというのが、何よりもワンダー。すごく誇らしいことだなと思いますね。<番組概要>番組名:THE QUARTER~スフィアの10s is Wonder!!~放送日時:毎週火曜25:00~25:30パーソナリティ:スフィア番組Webサイト:http://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/quarter/top