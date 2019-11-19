19日にキリンチャレンジカップ2019でベネズエラ代表と対戦する日本代表のスターティングメンバーが発表された。
試合はパナソニックスタジアム吹田で19時25分キックオフ予定。フジテレビ系列にて全国生中継される。
■日本代表 ベネズエラ戦スタメン
▼GK
1．川島永嗣（ストラスブール／フランス）
▼DF
16．室屋成（FC東京）
2．植田直通（サークル・ブルージュ／ベルギー）
4．畠中槙之輔（横浜F・マリノス）
17．佐々木翔（サンフレッチェ広島）
▼MF
7．柴崎岳（デポルティーボ／スペイン）
13．橋本拳人（FC東京）
8．原口元気（ハノーファー／ドイツ）
10．中島翔哉（ポルト／ポルトガル）
15．浅野拓磨（パルチザン・ベオグラード／セルビア）
▼FW
21．鈴木武蔵（北海道コンサドーレ札幌）
□控えメンバー
▽GK
12．権田修一（ポルティモネンセ／ポルトガル）
23．中村航輔（柏レイソル）
▽DF
5．車屋紳太郎（川崎フロンターレ）
3．三浦弦太（ガンバ大阪）
19．進藤亮佑（北海道コンサドーレ札幌）
22．荒木隼人（サンフレッチェ広島）
▽MF
20．山口蛍（ヴィッセル神戸）
6．大島僚太（川崎フロンターレ）
14．井手口陽介（ガンバ大阪）
9．古橋亨梧（ヴィッセル神戸）
▽FW
11．永井謙佑（FC東京）
18．オナイウ阿道（大分トリニータ）