『魔法少女リリカルなのは』のキャラソンをコンプリート！　豪華ダイジェスト試聴動画チェック!!

2019年11月20日(水)に発売される『魔法少女リリカルなのは キャラクターソング コンプリートBOX』より、収録楽曲のダイジェスト試聴動画が公開された。



2004年のTVアニメ第1期放送開始以降、劇場版、ゲームなど様々なメディアで展開し、BD&DVDの売り上げはシリーズ累計100万枚を突破するなど、15年の長きにわたって人気を博してきた『魔法少女リリカルなのは』シリーズ。

来年1月18日、19日にはシリーズ初のライブイベント『リリカル☆ライブ』の開催も決定、15周年イヤーを迎えて更なる盛り上がりを見せている。



『魔法少女リリカルなのは キャラクターソング コンプリートBOX』の発売を前に、全6枚のディスクに収録される楽曲を聞くことができるダイジェスト試聴動画が公開!

TVアニメ第1期『魔法少女リリカルなのは』から、最新作『魔法少女リリカルなのはDetonation』までの珠玉の楽曲の数々に加え、このBOXのために書き下ろされた新曲も聴くことができる。



【『魔法少女リリカルなのは キャラクターソング コンプリートBOX』試聴動画】

[Disc1]





[Disc2]





[Disc3]





[Disc4]





[Disc5]





[Disc6]





なお本商品には、2020年1月19日(日)開催の『リリカル☆ライブ』DAY2 チケット優先販売申込シリアルが封入されている。シリーズ15年の歴史がギュッと凝縮された、ライブの予習にもピッタリのコンプリートBOXをぜひチェックしてみよう。



(C)NANOHA 15th PROJECT

(C)なのは PROJECT (C)なのはAs PROJECT (C)なのはStrikerS PROJECT

(C)NANOHA The MOVIE 1st PROJECT (C)NANOHA The MOVIE 2nd As PROJECT

(C)NANOHA Reflection PROJECT (C)NANOHA Detonation PROJECT

(C)NANOHA INNOCENT PROJECT (C)ViVid Strike PROJECT



【商品概要】

『魔法少女リリカルなのは キャラクターソング コンプリートBOX』



発売日:2019年11月20日(水)

品番:KICA-92562~7(CD6枚組)

価格:1万2000+税

発売元:Seven Arcs

販売元:キングレコード

封入特典:『リリカル☆ライブ』DAY2 チケット優先販売申込シリアル



◾️収録内容

<Disc.1>

1. Precious time/アリサ・バニングス(CV.釘宮理恵)

2. きっとStand by you/月村すずか(CV.清水愛)

3. Flying high! /高町なのは(CV.田村ゆかり)

4. 優しい夢を見れるよう/リニス(CV.浅野真澄)

5. 同じ勇気/アルフ(CV.桑谷夏子)

6. Wish/フェイト・テスタロッサ(CV.水樹奈々)

7. 笑顔になあれ/高町なのは(CV.田村ゆかり)

8. 君の空に/ユーノ・スクライア(CV.水橋かおり)

9. Skyblue gradation/フェイト・テスタロッサ(CV.水樹奈々)

10. 愛しさと優しさと/八神はやて(CV.植田佳奈)

11. BRAVE HEARTs/高町なのは(CV.田村ゆかり)

12. 旅の標/シャマル(CV.柚木涼香)

13. 無限の旅路〜友へ〜/シグナム(CV.清水香里)

14. 翼/フェイト・テスタロッサ(CV.水樹奈々)

15. Snow Rain/八神はやて(CV.植田佳奈)



<Disc.2>

1. あなたがくれた空/八神はやて(CV.植田佳奈)

2. 風に舞う花/フェイト・テスタロッサ(CV.水樹奈々)

3. STARTing STARS/高町なのは(CV.田村ゆかり)

4. Flying high!(Lyrical Pop style)/高町なのは(CV.田村ゆかり)

5. 笑顔になあれ(Sweet mix)/高町なのは(CV.田村ゆかり)

6. BRAVE HEARTs(Cyber mix)/高町なのは(CV.田村ゆかり)

7. STARTing STARS(Starlight mix)/高町なのは(CV.田村ゆかり)

8. 翼(Heartful mix)/フェイト・テスタロッサ(CV.水樹奈々)

9. Skyblue gradation(Summertime edit)/フェイト・テスタロッサ(CV.水樹奈々)

10. 風に舞う花(Flower mix)/フェイト・テスタロッサ(CV.水樹奈々)

11. Wish(Memories mix)/フェイト・テスタロッサ(CV.水樹奈々)

12. 愛しさと優しさと(Piano edit)/八神はやて(CV.植田佳奈)

13. あなたがくれた空(Windy style)/八神はやて(CV.植田佳奈)

14. Snow Rain(Another approach)/八神はやて(CV.植田佳奈)



<Disc.3>

1. 空色の約束/スバル・ナカジマ(CV.斎藤千和)

2. 星に祈りを/八神はやて(CV.植田佳奈)

3. 魔法の言葉〜Lyrical harmony〜/高町なのは(CV.田村ゆかり)

4. あなたの笑顔に/高町なのは(CV.田村ゆかり)

5. いつの日か/キャロ・ル・ルシエ(CV.高橋美佳子)

6. Present/フェイト・T・ハラオウン(CV.水樹奈々)

7. 2人の翼/ティアナ・ランスター(CV.中原麻衣)

8. あなたを想う/八神はやて(CV.植田佳奈)

9. 小さな誓い/リインフォースⅡ(CV.ゆかな)

10. 真紅の花/ヴィータ(CV.真田アサミ)

11. To The Real/スバル・ナカジマ(CV.斎藤千和)、ティアナ・ランスター(CV.中原麻衣)、エリオ・モンディアル(CV.井上麻里奈)、キャロ・ル・ルシエ(CV.高橋美佳子)

12. Endless Chain/フェイト・T・ハラオウン(CV.水樹奈々)



<Disc.4>

1. 魔法の言葉〜Lyrical harmony〜(SkyHigh Edition)/高町なのは(CV.田村ゆかり)

2. Present(Sweet honey mix)/フェイト・T・ハラオウン(CV.水樹奈々)

3. 空色の約束(Heartful ver)/スバル・ナカジマ(CV.斎藤千和)

4. 二人の翼(Rising mix)/ティアナ・ランスター(CV.中原麻衣)

5. 星に祈りを(Kuru×2 mix)/八神はやて(CV.植田佳奈)

6. いつの日か(Ballade mix)/キャロ・ル・ルシエ(CV.高橋美佳子)

7. Endless Chain(Glory Graduation ver.)/フェイト・T・ハラオウン(CV.水樹奈々)

8. あなたの笑顔に(Piano ver.)/高町なのは(CV.田村ゆかり)

9. 真紅の花(Beat mix)/ヴィータ(CV.真田アサミ)

10. あなたを想う(Holy Sing ver.)/八神はやて(CV.植田佳奈)

11. 小さな誓い(Acoustic ver.)/リインフォースⅡ(CV.ゆかな)

12. To The Real(Brave mix)/スバル・ナカジマ(CV.斎藤千和)、ティアナ・ランスター(CV.中原麻衣)、エリオ・モンディアル(CV.井上麻里奈)、キャロ・ル・ルシエ(CV.高橋美佳子)

13. My Friend/川田まみ



<Disc.5>

1. 小さな花を/高町なのは(CV.田村ゆかり)

2. 君がくれた奇跡/フェイト・T・ハラオウン(CV.水樹奈々)

3. Snow Rain 〜Ver.Holy Night〜/八神はやて(CV.植田佳奈)

4. Snow Rain Ver.Blessing Wind/八神はやて(CV.植田佳奈)、リインフォース(CV.小林沙苗)

5. Snow Rain Ver.eins/リインフォースⅠ(CV.小林沙苗)

6. Snow Rain Ver.Zwei/リインフォースⅡ(CV.ゆかな)

7. 勇気の翼/高町なのは(CV.田村ゆかり)

8. 願いの蕾/フェイト・T・ハラオウン(CV.水樹奈々)

9. 真夏のHoney Days/高町なのは(CV.田村ゆかり)

10. Daylight on Brave/キリエ・フローリアン(CV.佐藤聡美)

11. 暁の祈り/ディアーチェ(CV.植田佳奈)

12. 守りたい世界/高町なのは(CV.田村ゆかり)

13. 小さな魔法~Lyrical Flower~/高町なのは(CV.田村ゆかり)

14. Share the world/IKU

15. Keep on!! /柚子乃、RINA



<Disc.6>

1. 明日への風/フーカ・レヴェントン(CV.水瀬いのり)

2. Shiny Sky Memories/リンネ・ベルリネッタ(CV.小倉 唯)

3. いつか逢えるから/八神はやて(CV.植田佳奈)、リインフォースⅠ(CV.小林沙苗) ※新曲

4. Winds on hope〜荒野の果てへ〜/イリス(CV.日笠陽子)、ユーリ(CV.阿澄佳奈) ※新曲

5. 暁の祈り〜Ver.Trinity Hearts/ディアーチェ(CV.植田佳奈)、シュテル(CV.田村ゆかり)、レヴィ(CV.水樹奈々) ※新録

6. Brand new Days/高町なのは(CV.田村ゆかり)、フェイト・T・ハラオウン(CV.水樹奈々) ※新曲



【イベント情報】

アニメ『魔法少女リリカルなのは』15周年記念イベント

『リリカル☆ライブ』



日時:

[DAY1] 2020年1月18日(土) 開場16:00/開演17:00(予定)

[DAY2] 2020年1月19日(日) 開場14:00/開演15:00(予定)

会場:国立代々木競技場第一体育館(東京)

出演:田村ゆかり、水樹奈々、植田佳奈、清水香里、真田アサミ、柚木涼香、一条和矢、小林沙苗、ゆかな、斎藤千和、中原麻衣、井上麻里奈、高橋美佳子、日笠陽子(※DAY1のみ)、阿澄佳奈(※DAY1のみ) ほか

※予定

チケット価格:指定席8800円(税込)



<DAY2申し込み方法>

『魔法少女リリカルなのは キャラクターソング コンプリートBOX』に封入のシリアルナンバーを受付ページにご入力の上お申し込みください。

※抽選結果(当選・落選)及び座席は、期間内にお申込み頂いた方の中から抽選で決定いたします。

※チケットが必ず確保できるというものではありませんので、あらかじめご了承ください。



◆受付URL:https://pia.jp/v/nanoha19cd/

当落発表:2019年12月5日(木)18:00頃