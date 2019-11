VIDEOTAPEMUSIC、キム・ナウンをボーカルに迎えたMV公開

VIDEOTAPEMUSICが、韓国のシンガー、キム・ナウンをゲストボーカルに迎えた楽曲「ilmol (feat. Kim Na Eun)」のMVを公開した。







いままでの作品同様、VIDEOTAPEMUSIC本人が監督を担当。実際に本人が韓国で撮影した映像をベースに様々な映像が散りばめられた作品は、キム・ナウンの寂しさを感じるリリックと歌声、素晴らしいギターフレーズもあいまって、様々な時代やムード、言葉をボーダレスに繋ぐMVとなっている。





<ライブ情報>



カクバリズムの冬祭り

2019年12月8日(日)恵比寿リキッドルーム

時間:OPEN&START 14:00

前売チケット:4000円(税込・D代別途・オールスタンディング)

出演:YOUR SONG IS GOOD / VIDEOTAPEMUSIC / mei ehara / TENDRE / and more...



”The Secret Life Of VIDEOTAPEMUSIC” Release Tour



2019年12月11日(水)福岡・福岡Rooms

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

前売りチケット:3800円(税込・D代別途・オールスタンディング)

出演:VIDEOTAPEMUSIC / 一十三十一(club set w/ Dorian+Kashif)

DJ:Long Dick Nagai (TISSUE PAPERS)



2019年12月13日(金)北海道・札幌cube garden

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

前売りチケット:3800円(税込・D代別途・オールスタンディング)

出演:VIDEOTAPEMUSIC / 一十三十一(club set w/ Dorian+Kashif)

DJ:角張渉



カクバリズム:http://www.kakubarhythm.com/