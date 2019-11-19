VIDEOTAPEMUSIC、キム・ナウンをボーカルに迎えたMV公開

VIDEOTAPEMUSICが、韓国のシンガー、キム・ナウンをゲストボーカルに迎えた楽曲「ilmol （feat. Kim Na Eun）」のMVを公開した。
いままでの作品同様、VIDEOTAPEMUSIC本人が監督を担当。実際に本人が韓国で撮影した映像をベースに様々な映像が散りばめられた作品は、キム・ナウンの寂しさを感じるリリックと歌声、素晴らしいギターフレーズもあいまって、様々な時代やムード、言葉をボーダレスに繋ぐMVとなっている。
＜ライブ情報＞
カクバリズムの冬祭り
2019年12月8日（日）恵比寿リキッドルーム
時間：OPEN&START 14:00
前売チケット：4000円（税込・D代別途・オールスタンディング）
出演：YOUR SONG IS GOOD / VIDEOTAPEMUSIC / mei ehara / TENDRE / and more...
”The Secret Life Of VIDEOTAPEMUSIC” Release Tour
2019年12月11日（水）福岡・福岡Rooms
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
前売りチケット：3800円（税込・D代別途・オールスタンディング）
出演：VIDEOTAPEMUSIC / 一十三十一（club set w/ Dorian+Kashif）
DJ：Long Dick Nagai （TISSUE PAPERS）
2019年12月13日（金）北海道・札幌cube garden
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
前売りチケット：3800円（税込・D代別途・オールスタンディング）
出演：VIDEOTAPEMUSIC / 一十三十一（club set w/ Dorian+Kashif）
DJ：角張渉
カクバリズム：http://www.kakubarhythm.com/
VIDEOTAPEMUSICが、韓国のシンガー、キム・ナウンをゲストボーカルに迎えた楽曲「ilmol （feat. Kim Na Eun）」のMVを公開した。
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