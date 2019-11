KADOKAWAの新Webマンガ誌・COMIC Hu(コミックヒュー)が、本日11月19日にComicWalker内で創刊された。

COMIC Huのコンセプトは、“オトナの男のためのWEBコミックサイト”。創刊時点では寺沢武一による「COBRA」の完全新作エピソード「COBRA OVER THE RAINBOW」、格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS」のキャラクター・八神庵を主人公とした異世界ノベルのコミカライズなど6作品がラインナップされた。

COMIC Hu創刊ラインナップ

寺沢武一「COBRA OVER THE RAINBOW」

蒼木雅彦、天河信彦、SNK「THE KING OF FANTASY 八神庵の異世界無双 月を見るたび思い出せ!」

蒼木雅彦「賭闘の銀」

伊藤寿規、湯水快「王国へ続く道 奴隷剣士の成り上がり英雄譚(ハーレムライフ)」

外本ケンセイ「上級国民スレイヤー」

D.P、輝井永澄「空手バカ異世界」