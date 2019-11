2020年の候補者を発表、新たに18人が選出



アメリカ野球殿堂が2020年の殿堂入り候補者を発表した。今年は新たにニューヨーク・ヤンキース一筋で活躍した“英雄”デレク・ジーター氏など18人が選ばれている。米公式サイト『MLB.com』が18日(日本時間19日)、伝えている。



今年新たに候補者として選ばれたのは、ジーター氏をはじめ、440本塁打のジェイソン・ジアンビ氏、412本塁打のアルフォンソ・ソリアーノ氏、439本塁打のポール・コネルコ氏ら18人。主に1990年代から2000年代にかけて活躍した多くの選手が名を連ねた。



中でも、同サイトではジーター氏が満票での選出が可能であるかにスポットを当てている。



ジーター氏は1992年にドラフト1位でヤンキースに入団し、5度の世界一、14度のオールスター選出、通算3465安打など数々の快挙を成し遂げた。その功績から、同サイトは「2回目の投票を待つ必要はない」と選出を確信。問題は殿堂入りするかどうかではなく、マリアーノ・リベラ氏と同じく満票での選出となるか」だという。



そしてこれについて、今年リベラ氏が史上初の満票での選出を果たしたことで「障壁は破られた」と表現。「ジーターのオーラが(投票権を持つ)BBWAA(全米野球記者協会)を支配している」と述べた上で「“戦略的投票”の概念を説得力のあるものとした」と、2年連続となる満票選出の可能性を否定しなかった。



投票はBBWAAに10年以上在籍する記者によって行われる。そのうち、75%の得票を得た候補者が殿堂入り。ニューヨーク、そしてメジャーリーグが誇る「キャプテン」が、史上2度目となる“パーフェクト”を達成することになるのか。注目の発表は来年2020年1月21日(同22日)となっている。



<新たに候補者に選出された選手(18人)>



ボビー・アブレイユ氏

ジョシュ・ベケット氏

ヒース・ベル氏

エリック・チャベス氏

アダム・ダン氏

ショーン・フィギンズ氏

ラファエル・ファーカル氏

ジェイソン・ジアンビ氏

ラウル・イバニェス氏

デレク・ジーター氏

ポール・コネルコ氏

クリフ・リー氏

カルロス・ペーニャ氏

ブラッド・ペニー氏

J.J.プッツ氏

ブライアン・ロバーツ氏

アルフォンソ・ソリアーノ氏

ホセ・バルベルデ氏









【動画】ジーターが本拠地最終戦で放った劇的サヨナラ打!感動シーンに観衆熱狂

米記者Orri Benatarの公式ツイッターより



Moment 5️⃣0️⃣ - Jeter’s Farewell



In his final game in the Bronx, Derek Jeter hit a walk-off single and cemented his legacy as one of the all-time Yankees and shortstops. ⚾️

— Orri Benatar (@obenatar512)