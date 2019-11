TVアニメ「BLOOD+」「BLOOD-C」のBlu-ray BOXが発売される。

シリーズ第1作目である「BLOOD THE LAST VAMPIRE」が2020年に20周年を迎える「BLOOD」シリーズ。2020年2月26日に発売される「BLOOD+」のBlu-ray BOXは、TVアニメ全50話がディスク7枚に収録されるほか、特典のブックレットには本アイテムの発売を記念したスタッフ、キャストからの直筆コメント、寺田克也、箸井地図、石井明治が放送当時に描き下ろしたイラストや雑誌用イラストなどが掲載される。さらに、キャラクター・美術設定や用語集を収めた設定資料集も特典として用意された。

「BLOOD-C」のBlu-ray BOXは2020年3月25日に発売。TVアニメ全12話と「劇場版『BLOOD-C The Last Dark』」がディスク3枚に収められ、さらに特典CD4枚が付属する。CDには、2本のオリジナルドラマのほか、「BLOOD-C」「劇場版『BLOOD-C The Last Dark』」のオリジナルサウンドトラックを収録。さらに水樹奈々、野島健児、藤咲淳一らによる劇場版の新規録り下ろしオーディオコメンタリー、Production I.Gとともに原作として参加したCLAMPによる設定資料集、CLAMPとキャラクターデザインを務めた黄瀬和哉によるジャケットイラスト集などが特典となっている。

(C)2005 Production I.G・Aniplex・MBS・HAKUHODO (C)2011 Production I.G, CLAMP・ST/Project BLOOD-C TV (C)2012 Production I.G, CLAMP・ST/Project BLOOD-C Movie