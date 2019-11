王者立海の豪華声優陣が揃う音楽イベント『テニプリBEST FESTA!! 王者立海大』開催！

『テニスの王子様』の王者立海の豪華声優陣が揃う音楽イベント『テニプリBEST FESTA!! 王者立海大』が、2020年5月2日(土)・5月3日(日)にて実施されることが決定した。



2001年よりテレビ東京系列にて放送が開始されたアニメ『テニスの王子様』。2012年からは『ジャンプSQ.』(集英社)で大人気連載中の『新テニスの王子様』がテレビアニメ化する他、イベント開催や劇場版の公開等を展開し、長年に渡り多くのファンに支持され続けている。



また、過去のテレビアニメ『テニスの王子様』(2001年放送開始)で描いてきた名試合を、スタッフ・キャストが新たな想いを込めて描き出すプロジェクト『テニスの王子様 BEST GAMES!!』が2018年より始動。その連動企画として、2019年1月に開催されたライブイベント『テニスの王子様 BEST FESTA!! 青学 vs 氷帝』も大盛況の内に幕を閉じた。



同じく本プロジェクトの連動企画として、この度、立海大附属中学校にスポットを当てた『テニプリBEST FESTA!! 王者立海大』を品川インターシティホールにて2020年5月2日(土)・5月3日(日) 2日間3公演で開催することが決定!

さらに、本公演のチケット先行抽選に必要なシリアルナンバーが2020年1月28日(火)発売の『テニスの王子様 BEST GAMES!! 不二 vs 切原』Blu-ray&DVDに特典として封入。立海の豪華声優陣がステージで繰り広げる『BEST FESTA!!』の熱演に注目だ!



そして『不二 vs 切原』のBlu-ray&DVDの音声特典、キャストオーディオコメンタリー出演者が決定! 甲斐田ゆきさん(不二周助役)・森久保祥太郎さん(切原赤也役)・皆川純子さん(越前リョーマ役)の3名の楽しいトークをお届けする。キャストからは感想コメントも到着!



<甲斐田ゆきさん(不二周助 役)コメント>

オーディオコメンタリーって、見ながら内容に即した話をする場合と、楽しくおしゃべりをする場合とがあると思うのですが、今回のはのんびりな後者です。純ちゃんと森久保くんと3人で公でお喋りするのは恐らく初めてだと思います。それも合わせとても楽しかった。

ですので、皆様、是非試合本編の方を先に何度か心ゆくまで楽しんでもらった後に、もう画のことを気にせず緩く楽しめるよ、というタイミングでラジオ番組的にきいていただければ幸いです。試合ができたこともこのコメンタリーも楽しかったので、是非みなさん…『観ろ。何度でも!』



<森久保祥太郎さん(切原赤也 役)>

いろいろあるBEST GAMES!!のなかで切原vs不二の試合が選ばれたことを嬉しく思っております。

そのことについての感想も含め、本当に歴史の長い作品ですので、それぞれの思い出があったり想いもあったり、プラスそこから自分たちが役者として感じてきたような話まで、いろんな話がでたコメンタリーとなったので、これだけで聞いて貰っても楽しいんじゃないかなと思います。お楽しみに。



<皆川純子さん(越前リョーマ 役)>

テレビシリーズ当時、原作のこれをやりたかったな、というシーンが満載で、この台詞を聞きたかった! と思ってくださっていた方へお届けできるOVAとなりました。そして、今回のコメンタリーは18年分の思い出のうちの、18分の0.5くらいを喋っています。もっともっとありますが、思い出話にも花が咲いたコメンタリーとなっておりますので、みんなも一緒に当時のことを思い出して見ていただければと思います。とても楽しい作品となっておりますので、よろしくお願いします。



加えて、2019年11月15日(金)より2週間限定で全国の劇場にて上映される『テニスの王子様 BEST GAMES!!』第三弾となる『不二 vs 切原』のスタッフトーク付き応援上映会を11/26(火)に実施することが決定。

その他、上映2週目となる11月22日(金)〜11月28日(木)の期間に劇場にて鑑賞した方を対象に、数量限定でオリジナルクリアファイル(全3種)がランダムで1枚プレゼントされる。



『テニスの王子様 BEST GAMES!!』の今後の展開からも目が離せない!



(C)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト (C)許斐 剛/集英社・NAS・テニスの王子様プロジェクト