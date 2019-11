MUCC・逹瑯「ツッコミのほうが面白くない？」シド・ゆうやに“お笑い”のアドバイス!?

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。11月11日(月)の放送では、4人組バンド・シドからゆうやさん(Dr)が登場。ゆうやさんが昨年始めたトークイベントについてお聞きしました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年11月11日(月)放送より)

(左から)逹瑯、ゆうやさん

「MUCC Presents Trigger In The Box supported by MAVERICK DC GROUP」に出演するシド。ゆうやさんは最近トークイベントも評判とのことですが……。逹瑯:これ何ですか、トークイベントって。ゆうや:去年の僕の誕生日のときに、自分で誕生日イベントみたいなものをやったことがなくって、ちょっとやってみようかなと思って、思いついた企画がこの「おかゆ」っていう企画なんですけれども。今、音楽メインでやっていくなかで、ガキの頃、他に何やりたかったかなと思ったら……。逹瑯:これでも……「おかゆ」っていうタイトルでさ……。ゆうや:はいはいはい。逹瑯:なんか本名バレちゃったな。「岡 ゆうや」だろ?ゆうや:違いますよ。違いますよ(笑)! なに「岡 ゆうや」って(笑)。逹瑯:違うの(笑)?ゆうや:違いますよ(笑)。ま、たしかに(「おかゆ」の)「おか」は「岡」だけれども、相方が岡部くんというので。逹瑯:「岡 ゆうや」じゃないの?ゆうや:「岡 ゆうや」じゃないよ(笑)。違いますよ(笑)。逹瑯:で、なんだっけ(笑)?ゆうや:あ、そうそう。で、お笑い芸人やってみたかったなと思っていて。今、お笑い芸人やっている人と本気でお笑いをやったら、どういうアレが起こるんだろうなと。逹瑯:どっちなの? 立ち位置。ゆうや:ネタによってけっこう変えるんですよ。基本はでも……いちばん最初はたぶんね、ボケ系だったのかな。「それ(ボケ)のほうがいいよ。だってゆうやのイベントだもん」っていう話になって。最近はけっこういろいろですね。逹瑯:ゆうやツッコミのほうが面白くない?ゆうや:ですよね。人間的にはツッコミのほうなんですけど。ツッコミって口数少ないじゃないですか基本。基本ボケが「ばー」っと喋って「おいっ」っていくのがツッコミだと思うんで。「ゆうやがいっぱい喋ったほうがいいよ」という話になって……。でも、ツッコミのほうがいいですよね……。逹瑯:なんか、ツッコミに、さらにツッコまれるというのが、面白い気がするんだけれどね(笑)。ゆうやの場合は(笑)。ゆうや:ツッコんだのに(笑)。逹瑯:ツッコミがなんかおかしい。「そこ?」みたいなのが面白い気がするけどね(笑)。ゆうや:たしかに、たしかに(笑)。◎11月18日(月)放送の「JACK IN THE RADIO」は、5人組バンド・メリーからヴォーカルのガラさんをお迎えします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週月曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack