電気グルーヴが新マネジメント会社設立、Webショップ&新ファンクラブもオープン

電気グルーヴが、新会社”macht inc.”の設立を発表した。



同社は電気グルーヴ及び、石野卓球、ピエール瀧のマネジメントを中心に、様々な事業を展開する。新会社設立に伴い、電気グルーヴのオフィシャルHPがリニューアルオープンし、Instagram、YouTubeのアカウントも開設された。



また、彼らのオリジナルグッズを販売するWebショップ「DENKI GROOVE ONLINE STORE」もオープン。天久聖一、STEREO TENNIS、Toya Horiuchi、杉本陽次郎、桜樹イルのデザインによる20種のアイテムがラインナップされ、本日より11月30日までの期間限定で受注を受け付けている。



更に、電気グルーヴの新ファンクラブ「DENKI GROOVE CUSTOMER CLUB」もオープン。同ファンクラブはniconico、note、Facebookの3種のプラットフォームで運営され、内容・価格は同一。ユーザーがプラットフォームを1つ選んで入会出来るようになっており、現在、電気グルーヴからのビデオメッセージが公開されている。





＜グッズ情報＞





”Palette”T-shirt 3500円





”Dice Logol”Long T-shirt 4500円





”PATi PATi PATi”Sacoche 3000円



”Maruden”Compact Case 2500円





”Maruden”Clear Porch Set 3500円



・電気グルーヴオフィシャルアカウント

Twitter：https://twitter.com/denki_groove_

Facebook：https://www.facebook.com/denkigrooveofficial/

Instagram：https://www.instagram.com/denkigroove_official/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCCWOjSKmrRcVw6n6E1Zp_iQ



電気グルーヴHP：http://www.denkigroove.com/