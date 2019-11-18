電気グルーヴが新マネジメント会社設立、Webショップ&新ファンクラブもオープン

電気グルーヴが、新会社”macht inc.”の設立を発表した。
同社は電気グルーヴ及び、石野卓球、ピエール瀧のマネジメントを中心に、様々な事業を展開する。新会社設立に伴い、電気グルーヴのオフィシャルHPがリニューアルオープンし、Instagram、YouTubeのアカウントも開設された。
また、彼らのオリジナルグッズを販売するWebショップ「DENKI GROOVE ONLINE STORE」もオープン。天久聖一、STEREO TENNIS、Toya Horiuchi、杉本陽次郎、桜樹イルのデザインによる20種のアイテムがラインナップされ、本日より11月30日までの期間限定で受注を受け付けている。
更に、電気グルーヴの新ファンクラブ「DENKI GROOVE CUSTOMER CLUB」もオープン。同ファンクラブはniconico、note、Facebookの3種のプラットフォームで運営され、内容・価格は同一。ユーザーがプラットフォームを1つ選んで入会出来るようになっており、現在、電気グルーヴからのビデオメッセージが公開されている。
＜グッズ情報＞
”Palette”T-shirt 3500円
”Dice Logol”Long T-shirt 4500円
”PATi PATi PATi”Sacoche 3000円
”Maruden”Compact Case 2500円
”Maruden”Clear Porch Set 3500円
・電気グルーヴオフィシャルアカウント
Twitter：https://twitter.com/denki_groove_
Facebook：https://www.facebook.com/denkigrooveofficial/
Instagram：https://www.instagram.com/denkigroove_official/
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCCWOjSKmrRcVw6n6E1Zp_iQ
電気グルーヴHP：http://www.denkigroove.com/
電気グルーヴが、新会社”macht inc.”の設立を発表した。
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