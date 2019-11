英国をキーワードとしたポール・スミスのポップアップストアオープン

ポール・スミスは、GINZA SIX ザ・ポップアップ4thにて英国をキーワードに「IDEAS FROM LONDON」と題したポップアップショップを2019年11月27日(水)から2020年1月14日(火)までの期間でオープンする。 ポップアップショップでは、ポール・スミス メンズ&ウィメンズの最新コレクションに加え、英国老舗ミルのラグジュアリーで上質な素材使いや、英国ならではの美しいチェックパターンを用いたポップアップショップ限定アイテムを展開するほか、ポール・スミスと英国ブランドとのコラボレーションアイテムが並ぶ。





メンズジャケット 12万円 トラウザー 5万円



メンズは、1782年英国ストラウドで創業した「MARLING & EVANS (マーリン&エヴァンス)」のハウンドトゥースのステンカラーコートや、1899年英国ハダースフィールドで創業した「Savile Clifford (サヴィル・クリフォード)」の生地を用いたクラシックなチェックのセットアップなど。





メンズマフラー 7万6000円~ レザーグッズ 1万5000円~



また、ポップアップショップオリジナルのチェックを用いたシャツなど上品なブリティッシュスタイルを提案するウェアに加え、タータンチェックのカシミヤストールや、チェックパターンが型押しされたトラベルレザーバッグといったアクセサリーも登場する。



ウィメンズは、1868年スコットランドで創業した「Lovat (ラバット)」製の無地とチェックのツイードをミックスしたコクーンシルエットのコートや、1867年スコットランドで創業した「TODD&DUNCAN (トッド&ダンカン)」のカシミヤニット、またメンズ同様「Savile Clifford」の2種のチェック生地を用いたセットアップなどマスキュリンなウェアを中心に、グラデーションが美しいモヘアのチェックストールや、3色のカラーミックスがユニークなウォレットバッグが揃う。





ウィメンズコート 12万円~



コラボレーションアイテムは、今年7月に発売したグローブ・トロッターのトラベルケースに加え、同ブランド史上最小となる7インチのコンパクトなサイズ感が特徴のザ・ロンドン・スクエアがラインナップするほか、2014年に発売して以降人気を博している英国のデザイン照明ブランドAnglepoise®との第四弾となる最新モデルなど、ポール・スミス自身も愛用しているブランドとのプロダクトを展開。



ポップアップショップは、遠く海を越えて英国から届いた木製のコンテナを素材とした印象的な什器や、「IDEAS FROM LONDON」のポップアップショップを象徴するオリジナルタータンチェックがあしらわれたユニークな空間が演出されている。





IDEAS FROM LONDON

会期: 2019年11月27日(水) ~ 2020年1月14日(火)

会場: GINZA SIX ザ・ポップアップ 4th

住所: 東京都中央区銀座6-10-1 4F

※商品は全て税抜