第98回全国高校サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が18日に都内で行われた。

前回大会を制した青森山田（青森）の初戦で米子北（鳥取）と対戦する。また、開会式と開幕戦は12月30日（月）に駒澤陸上競技場で開催予定。國學院久我山（東京B）と前原（沖縄）の対戦から令和初となる選手権の幕が上がる。なお、開会式での選手宣誓は日章学園（宮崎）の阿部稜汰に決定した。

決勝戦は来年1月13日（月・祝）に埼玉スタジアム2002で行われる。

組み合わせは以下の通り。

■1回戦（2019年12月30日、31日）

【富山】富山第一 vs 立正大淞南【島根】

群馬県代表／11月24日決定 vs 神村学園【鹿児島】

【岩手】専修大北上 vs 龍谷【佐賀】

【東京B】國學院久我山 vs 前原【沖縄】※開幕戦

【秋田】秋田商 vs 神戸弘陵【兵庫】

【茨城】明秀日立 vs 高知【高知】

【宮城】仙台育英 vs 五條【奈良】

【北海道】北海 vs 高川学園【山口】

【東京A】東久留米総合 vs 草津東【滋賀】

【愛知】愛工大名電 vs 福岡県代表／12月4日決定

【福井】丸岡 vs 長崎総合科学大附【長崎】

【静岡】静岡学園 vs 岡山学芸館【岡山】

【栃木】矢板中央 vs 大分【大分】

【岐阜】帝京大可児 vs 大手前高松【香川】

【長野】松本国際 vs 和歌山工【和歌山】

【山梨】日大明誠 vs 四日市中央工【三重】

■2回戦（2020年1月2日）

【青森】青森山田 vs 米子北【鳥取】

【埼玉】昌平 vs 興國【大阪】

新潟県代表／12月1日決定 vs 熊本国府【熊本】

神奈川県代表／11月30日決定 vs 広島皆実【広島】

【福島】尚志 vs 徳島市立【徳島】

【山形】山形中央 vs 今治東中等教育学校【愛媛】

【石川】鵬学園 vs 京都橘【京都】

【宮崎】日章学園 vs 千葉県代表／11月30日決定