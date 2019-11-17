明治安田生命J3リーグ第31節が17日に各地で行われた

　明治安田生命J3リーグ第31節が17日に各地で行われた。

　首位のギラヴァンツ北九州は3位のザスパクサツ群馬のホームに乗り込んだ。北九州は高橋大悟のゴールを守りきり、1－0で勝利を収めた。北九州は勝ち点を「62」に伸ばして首位をキープした。

　北九州を追う2位の藤枝MYFCは、セレッソ大阪U－23と対戦。試合終了間際の90＋2分に先制ゴールを許し、試合終了のホイッスルを迎えた。藤枝は第20節以来、11試合ぶりの黒星を喫した。

　今節の結果と順位表は以下の通り。

■J3第31節
ヴァンラーレ八戸　2－0　カターレ富山
ブラウブリッツ秋田　3－0　ガンバ大阪U－23
AC長野パルセイロ　1－0　アスルクラロ沼津
藤枝MYFC　0－1　セレッソ大阪U－23
ガイナーレ鳥取　1－2　福島ユナイテッドFC
カマタマーレ讃岐　1－0　SC相模原
FC東京U－23　2－0　Y.S.C.C.横浜
ザスパクサツ群馬　0－1　ギラヴァンツ北九州
ロアッソ熊本　2－0　いわてグルージャ盛岡

■J3順位表
1位 北九州（勝点62／得失点差＋21）
2位 藤枝（勝点57／得失点差＋12）
3位 群馬（勝点54／得失点差＋22）
4位 熊本（勝点54／得失点差＋7）
5位 富山（勝点49／得失点差＋16）
6位 鳥取（勝点49／得失点差－5）
7位 C大23（勝点46／得失点差－8）
8位 秋田（勝点45／得失点差＋9）
9位 八戸（勝点45／得失点差＋8）
10位 福島（勝点43／得失点差－5）
11位 長野（勝点40／得失点差－2）
12位 G大23（勝点35／得失点＋6）
13位 讃岐（勝点35／得失点差－13）
14位 相模原（勝点34／得失点差－9）
15位 F東23（勝点33／得失点差－9）
16位 沼津（勝点33／得失点差－9）
17位 YS横浜（勝点33／得失点差－16）
18位 岩手（勝点25／得失点差－25）

■J3第32節（11月23日、24日）
▼23日
13：00　YS横浜　vs　富山
13：00　藤枝　vs　秋田

▼24日
13：00　福島　vs　八戸
13：00　相模原　vs　熊本
13：00　沼津　vs　鳥取
14：00　岩手　vs　長野
15：00　北九州　vs　讃岐
15：00　G大23　vs　群馬
15：00　C大23　vs　F東23