明治安田生命J3リーグ第31節が17日に各地で行われた。
首位のギラヴァンツ北九州は3位のザスパクサツ群馬のホームに乗り込んだ。北九州は高橋大悟のゴールを守りきり、1－0で勝利を収めた。北九州は勝ち点を「62」に伸ばして首位をキープした。
北九州を追う2位の藤枝MYFCは、セレッソ大阪U－23と対戦。試合終了間際の90＋2分に先制ゴールを許し、試合終了のホイッスルを迎えた。藤枝は第20節以来、11試合ぶりの黒星を喫した。
今節の結果と順位表は以下の通り。
■J3第31節
ヴァンラーレ八戸 2－0 カターレ富山
ブラウブリッツ秋田 3－0 ガンバ大阪U－23
AC長野パルセイロ 1－0 アスルクラロ沼津
藤枝MYFC 0－1 セレッソ大阪U－23
ガイナーレ鳥取 1－2 福島ユナイテッドFC
カマタマーレ讃岐 1－0 SC相模原
FC東京U－23 2－0 Y.S.C.C.横浜
ザスパクサツ群馬 0－1 ギラヴァンツ北九州
ロアッソ熊本 2－0 いわてグルージャ盛岡
■J3順位表
1位 北九州（勝点62／得失点差＋21）
2位 藤枝（勝点57／得失点差＋12）
3位 群馬（勝点54／得失点差＋22）
4位 熊本（勝点54／得失点差＋7）
5位 富山（勝点49／得失点差＋16）
6位 鳥取（勝点49／得失点差－5）
7位 C大23（勝点46／得失点差－8）
8位 秋田（勝点45／得失点差＋9）
9位 八戸（勝点45／得失点差＋8）
10位 福島（勝点43／得失点差－5）
11位 長野（勝点40／得失点差－2）
12位 G大23（勝点35／得失点＋6）
13位 讃岐（勝点35／得失点差－13）
14位 相模原（勝点34／得失点差－9）
15位 F東23（勝点33／得失点差－9）
16位 沼津（勝点33／得失点差－9）
17位 YS横浜（勝点33／得失点差－16）
18位 岩手（勝点25／得失点差－25）
■J3第32節（11月23日、24日）
▼23日
13：00 YS横浜 vs 富山
13：00 藤枝 vs 秋田
▼24日
13：00 福島 vs 八戸
13：00 相模原 vs 熊本
13：00 沼津 vs 鳥取
14：00 岩手 vs 長野
15：00 北九州 vs 讃岐
15：00 G大23 vs 群馬
15：00 C大23 vs F東23