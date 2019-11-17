ハロー！プロジェクト所属アーティストによる恒例のカウントダウンライブ「Hello! Project COUNTDOWN PARTY 2019 ～ GOOD BYE & HELLO ! ～」が12月31日に東京・中野サンプラザホールで行われる。

カウントダウンライブは2部構成。16:00スタートの第1部にはモーニング娘。'19、アンジュルム、Juice=Juice、こぶしファクトリー、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、ハロプロ研修生ユニット、ハロプロ研修生が登場し、23:00から年またぎで行われる第2部には、各グループの18歳未満メンバーを除く40名が出演する予定だ。

またハロー！プロジェクトは年明け1月2日から2月24日まで新年コンサート「Hello! Project 2020 Winter HELLO! PROJECT IS [ ]」を開催。公演パターンは「side A」「side B」の2種類があり、全25公演のうち2月2日の広島公演、2月11日の仙台公演、2月24日の札幌公演は一部内容が異なる。

Hello! Project COUNTDOWN PARTY 2019 ～ GOOD BYE & HELLO ! ～

第1部

2019年12月31日（火）東京都 中野サンプラザホール

OPEN 15:00 / START 16:00

＜出演者＞

モーニング娘。'19 / アンジュルム / Juice=Juice / こぶしファクトリー / つばきファクトリー / BEYOOOOONDS / ハロプロ研修生ユニット / ハロプロ研修生

第2部

2019年12月31日（火）東京都 中野サンプラザホール

OPEN 22:00 / START 23:00

＜出演者（※深夜公演につき18歳未満メンバーは不参加）＞

モーニング娘。'19

譜久村聖 / 生田衣梨奈 / 石田亜佑美 / 佐藤優樹 / 小田さくら / 野中美希 / 牧野真莉愛 / 加賀楓 / 横山玲奈 / 森戸知沙希

アンジュルム

竹内朱莉 / 川村文乃 /室田瑞希 / 佐々木莉佳子 / 上國料萌衣

Juice=Juice

金澤朋子 / 高木紗友希 / 宮本佳林 / 植村あかり / 段原瑠々 / 稲場愛香

こぶしファクトリー

広瀬彩海 / 野村みな美 / 浜浦彩乃 / 和田桜子 / 井上玲音

つばきファクトリー

山岸理子 / 小片リサ / 新沼希空 / 谷本安美 / 岸本ゆめの / 浅倉樹々 / 小野瑞歩 / 小野田紗栞

BEYOOOOONDS

一岡怜奈 / 島倉りか / 高瀬くるみ / 平井美葉 / 小林萌花 / 里吉うたの



MC：上々軍団 / 工藤遥 / 宮崎由加

Hello! Project 2020 Winter HELLO! PROJECT IS [ ]

2020年1月2（木）東京都 中野サンプラザホール

OPEN 17:30 / START 18:30（公演パターン：side A）



2020年1月3（金）東京都 中野サンプラザホール

OPEN 14:00 / START 15:00（公演パターン：side B）

OPEN 17:30 / START 18:30（公演パターン：side A）



2020年1月4（土）東京都 中野サンプラザホール

OPEN 13:30 / START 14:30（公演パターン：side A）

OPEN 17:00 / START 18:00（公演パターン：side B）



2020年1月5（日）東京都 中野サンプラザホール

OPEN 13:00 / START 14:00（公演パターン：side B）

OPEN 16:30 / START 17:30（公演パターン：side A）



2020年1月11（土）東京都 中野サンプラザホール

OPEN 13:30 / START 14:30（公演パターン：side B）

OPEN 17:00 / START 18:00（公演パターン：side A）



2020年1月12（日）東京都 中野サンプラザホール

OPEN 13:00 / START 14:00（公演パターン：side A）

OPEN 16:30 / START 17:30（公演パターン：side B）



2020年1月18（土）愛知県 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

OPEN 13:30 / START 14:30（公演パターン：side B）

OPEN 17:00 / START 18:00（公演パターン：side A）



2020年1月19（日）愛知県 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

OPEN 13:00 / START 14:00（公演パターン：side A）

OPEN 16:30 / START 17:30（公演パターン：side B）



2020年1月25（土）大阪府 オリックス劇場

OPEN 13:30 / START 14:30（公演パターン：side A）

OPEN 17:00 / START 18:00（公演パターン：side B）



2020年1月26（日）大阪府 オリックス劇場

OPEN 13:00 / START 14:00（公演パターン：side B）

OPEN 16:30 / START 17:30（公演パターン：side A）



2020年2月2（日） 広島県 上野学園ホール

OPEN 15:00 / START 16:00（公演パターン：side A）



2020年2月11（火・祝）宮城県 仙台サンプラザホール

OPEN 16:30 / START 17:30（公演パターン：side A）



2020年2月15（土）福岡県 福岡国際会議場

OPEN 16:30 / START 17:30（公演パターン：side B）



2020年2月16（日）福岡県 福岡国際会議場

OPEN 12:30 / START 13:30（公演パターン：side B）

OPEN 16:00 / START 17:00（公演パターン：side A）



2020年2月24（月・祝）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

OPEN 15:00 / START 16:00（公演パターン：side A）



＜出演者＞

モーニング娘。'20 / アンジュルム / Juice=Juice / こぶしファクトリー / つばきファクトリー / BEYOOOOONDS / ハロプロ研修生ユニット / ハロプロ研修生

MC：まこと