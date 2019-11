『グータンヌーボ2』(カンテレ、毎週火曜24:25~※関西ローカル)初の公開収録イベント「グータンヌーボ2 Girls Meeting」がこのほど開催され、千葉雄大、片寄涼太(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、亜生(ミキ)による“男グータン”の模様が初公開された。今回の公開収録の模様は12月3日に放送される。



同番組は、長谷川京子、田中みな実、滝沢カレン、西野七瀬の4人がMCを務めるガールズトークバラエティ。「グータンヌーボ2 Girls Meeting」では、ゲストに陣内智則を迎え、スタジオを飛び出しての公開収録や、「MCへの質問 何でも答えます」と題したトークコーナーやプレゼントコーナーで盛り上がった。



今回の公開収録では、女性3人が語り合ういつものグータンとは違い、千葉、片寄、亜生による“男グータン”の模様が初公開されると、会場からは大きな歓声が。



「同番組が大好きで収録が楽しみ」だと明かす片寄は、千葉とは以前共演したことがありプライベートでも仲が良いとのことで「お互い何でも知ってると思うんで、何を話したらいいか探りながら話すと思います(笑)」とロケ前の心境を打ち明けた。



そんな3人は「男女の友情は成立するのか?」「女性との連絡の頻度は?」「MC4人で誰がタイプ?」など、男性ならではのグータンを展開。それぞれが過去の恋愛エピソードを打ち明ける中、千葉の“重め”の告白に、会場から驚きの声が上がった。



また、「男女の友情は成立するのか?」という話題では、同番組マニアの片寄が「これ、絶対使われる議題! 皆さん、気合入れてくださいよ」とハッパをかけ、自分は「男女の友情は成立しない派」であることを告白。



ほか、付き合った女性に都度都度「好きだ」と伝えるのが苦手だという亜生と千葉に対し、片寄は「俺、けっこう大丈夫かも。俺、照れないんですよ」とコメント。そんな片寄の発言に、興味津々の亜生は「いつ? どんな声の大きさで? どんなトーンで?」と質問攻めにする。



「MC4人で誰がタイプか?」という話題では、亜生の「田中みな実さんと共演させてもらったことがあるんですけど、すっごく魅力的なんです。でも、長谷川京子さん!」という発言に会場は大爆笑。



そしてVTR後、MC4人と陣内が恋愛トークを。「男はなぜ過去の恋愛を引きずるの?」という話題では、陣内は「1回は俺のこと好きになったんやろ? 前の彼女が今どんな奴と付き合ってるか気になる」と持論を展開する一方、滝沢、西野、長谷川は「別れたら全部削除する。なかったことにする(笑)」と女性ならではの意見を。そんな中、田中が驚きの恋愛観を語り、一同あぜんとなる。また、「付き合ったら連絡が激減する」という男の生態にまつわる話題では、陣内が4人から集中砲火を浴びてしどろもどろになっていた。



公開収録終了後もイベントは続き、『グータンヌーボ2』のエンディングテーマを担当してきたRIRIと當山みれいがステージに登場。RIRIは「HONEY」(前エンディングテーマ)と「Circle of Life」、當山は「Let Me Know」(現エンディングテーマ)と「sayonara」を歌い上げ、会場を盛り上げた。



その後のトークコーナー「MCへの質問 何でも答えます」で、「最近カッコいいと思った方はいますか?」という質問を寄せられた田中は「ウエンツ(瑛二)君とか坂口健太郎君とか、昔からタイプは一貫しているんです」と答え、「透明感がある人。あとは、ちゃんと話をしてくれる人がいいなって思います。だから、この“男グータン”をいっぱいやってほしい!」と懇願。



また、「好きな人が元カノの話をしてきた時に、相談にのるか、私に聞かないでと言うのか、どちらが正解?」という質問に西野は、「“連絡が来て困ってる”みたいな内容だったら相談にのるし、“ヨリを戻したい”っていう内容だったら“他の人に聞いて”って言う」と明かした。



そして、イベントの最後には11月23日に33歳の誕生日を迎える田中へ爆笑問題からのサプライズムービーが流れ、長谷川、滝沢、田中からは花束とケーキのプレゼントが。田中は「うれしい~」と大喜びし、観客と共に全員で記念撮影をしてイベントを締めくくった。



今後は、11月26日に田中、ソニン、長井短、12月3日に千葉、片寄、亜生、12月10日に滝沢、近藤春菜(ハリセンボン)、剛力彩芽の出演が予定されている。