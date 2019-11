映画「HiGH&LOW THE WORST」とTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEのコラボイベント「映画『HiGH&LOW THE WORST』大ヒット御礼応援上映会&ライブパフォーマンス」が、12月26日に神奈川・横浜アリーナで開催される。

現在公開中の映画「HiGH&LOW THE WORST」は、高橋ヒロシ「クローズ」「WORST」と、メディアミックスプロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの世界観をクロスオーバーさせた作品。本イベントでは「HiGH&LOW THE WORST」の応援上映会に加え、映画とコラボしたTHE RAMPAGEによるライブパフォーマンスが披露される。また映画に出演キャストも登場予定だ。チケット最速先行予約は、明日11月18日12時から24日23時59分まで受け付ける。

※高橋ヒロシの高は、はしごだかが正式表記。

「映画『HiGH&LOW THE WORST』大ヒット御礼応援上映会&ライブパフォーマンス」

日程: 2019年12月26日(木)

時間:16:30開場、18:00開演

会場:神奈川県 横浜アリーナ

出演者:THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、映画「HiGH&LOW THE WORST」キャスト

料金:9800円(応援グッズ付き)

(c)2019「HiGH&LOW THE WORST」製作委員会 (c)髙橋ヒロシ(秋田書店) HI-AX