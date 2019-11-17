17日にキリンチャレンジカップ2019でU－22コロンビア代表と対戦する日本代表のスターティングメンバーが発表された。
なお、試合は11月17日(日)12:50キックオフの予定となっている。
メンバーは以下の通り。
■U－22日本代表 コロンビア戦スタメン
▼GK
1．大迫敬介（サンフレッチェ広島）
▼DF
16．岩田智輝（大分トリニータ）
2．立田悠悟（清水エスパルス）
4．板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
▼MF
22．菅原由勢（AZ）
8．田中駿汰（大阪体育大学）
3．中山雄太（ズヴォレ／オランダ）
5．菅大輝（北海道コンサドーレ札幌）
▼FW
7．堂安律（PSV／オランダ）
17．久保建英（マジョルカ／スペイン）
18．上田綺世（鹿島アントラーズ）
□控えメンバー
▽GK
12．谷晃生（ガンバ大阪）
▽DF
6．長沼洋一（愛媛FC）
14．原輝綺（サガン鳥栖）
15．瀬古歩夢（セレッソ大阪）
▽MF
10．三好康児（アントワープ／ベルギー）
11．食野亮太郎（ハーツ／スコットランド）
19．鈴木冬一（湘南ベルマーレ）
20．高宇洋（レノファ山口FC）
21．橋岡大樹（浦和レッズ）
▽FW
9．小川航基（水戸ホーリーホック）
13．前田大然（マリティモ／ポルトガル）