時空を越えた景色 ブラジル人アーティスト 個展「Between Yesterday and Tomorrow」

GINZA SIX 銀座 蔦屋書店内 THE CLUBで、パリを拠点に活動するフランス系ブラジル人作家のアーティストデュオ、デタニコレインの個展、「Between Yesterday and Tomorrow」が開催される。



彼らは言語学者とタイポグラフィックデザイナーでもある。2007年に、第52回ヴェネチアビエンナーレでブラジル館を担当し、今年の10月より作品のひとつである”Vermeer to Veronese”が、ルーブル美術館の別館 ルーブル・ランスに新しくできた修復センターに収蔵、展示されている。







「太平洋の中心には一本の線が引かれている。それは時間を昨日と明日へと分かつ線だ。この線は自然ではなく文化が生み出したものだ。その線は直行ではなく屈曲している。様々な島や領土を収めようとしてその線は右往左往している。それは時間を別々の日付へと分かつが、その両側では同じ時間が共有されている。この線をまたいで、昨日が明日に、明日が昨日に転じるのだ」―デタニコレイン

彼らが生み出す、時空を越えた景色をぜひお楽しみいただきたい。





会期 2019年11月23日~2020年1月5日 (休廊日は、GINZA SIX休館日に準ずる)

時間 11:00-19:00

場所 GINZA SIX 6F THE CLUB(銀座 蔦屋書店内)

主催 THE CLUB

お問合せ先 info@theclub.tokyo 03-3575-5605

展覧会WEB:https://store.tsite.jp/ginza/event/art/10901-1609531108.html

URL http://theclub.tokyo/