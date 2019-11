11月27日(水)に放送される日本テレビ系の音楽特番「ベストアーティスト2019」の出演者が発表された。

「ベストアーティスト」は2001年より続く年末恒例の歌の祭典で、総合司会は嵐の櫻井翔が務める。今年は嵐、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Sexy Zone、ジャニーズWEST、King & Princeが“ジャニーズ青春ドラマメドレー”を披露する。また“ハモリメドレー”には花*花、手越祐也(NEWS)と山崎育三郎、AKB48、乃木坂46が登場。そのほかKing Gnu、Foorin、EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、SEKAI NO OWARI、Superfly、Perfumeなど今年の音楽シーンを彩ったアーティストおよそ40組が出演する。

日本テレビ系「ベストアーティスト2019」

2019年11月27日(水) 19:00~22:54

<出演者>

総合司会 :櫻井翔(嵐)

司会:羽鳥慎一 / 徳島えりか(日本テレビアナウンサー)