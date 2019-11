輝夜 月、1stアルバム『☓☓☓』発売決定&アルバムジャケット公開

YouTubeの登録者数が100万人(2019年11月現在)を超えているバーチャルユーチューバー、輝夜 月(カグヤ ルナ/Kaguya Luna)が、1stアルバム『☓☓☓』を2020年1月15日に発売する。



ヴィジュアルは輝夜 月のキャラクターデザインも務めるMika Pikazoが担当。



今作は「完全生産限定盤」、「初回生産限定盤」、「通常盤」の3形態でのリリースとなる。「完全生産限定盤」は黒いボックスに輝夜のロゴが入った特装BOXに収められており、CD・DVDに加え輝夜 月の公式アパレルブランド『Beyond The Moon』とのコラボアイテムとしてパーカーが同梱される。BDには過去に2度行われた輝夜 月によるVRライブ〈輝夜 月LIVE@ZeppVR〉、〈輝夜 月LIVE@ZeppVR2〉のライブ映像を収録。VRライブチケットは即完、全国の映画館で行われたライブ・ビューイングでは5千人を超える動員を果たしている。





<アルバム情報>







輝夜 月

『☓☓☓』



形態:

・完全生産限定盤(CD+BD+パーカー):11000円+税

・初回生産限定盤(CD+BD):4500円+税

・通常盤(CD):2300円+税

通販予約ページ:

https://kaguyaluna.lnk.to/QtTqN



official YouTube channel:https://www.youtube.com/channel/UCQYADFw7xEJ9oZSM5ZbqyBw

official Twitter:http://twitter.com/_KaguyaLuna

official home page:http://www.kaguyaluna.jp